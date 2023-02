Faut-il revenir sur les valeurs délaissées de 2022 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Certaines valeurs du SBF 120 ont particulièrement souffert en bourse en 2022, avec des baisses de plus de 80 % parfois pour certaines d'entre elles. C'est notamment le cas de l'action Orpéa, de l'action Atos ou encore de l'action Solutions 30… Ces valeurs ont-elles atteint leur plus bas ? Faut-il s'y intéresser à nouveau en 2023 ? Café de la bourse vous en dit davantage dans cet article.

Action Orpea : toujours pas de rebond en vue

Orpea , l'exploitant de cliniques et de maisons de retraite, a connu une année difficile en 2022 à la suite des révélations chocs du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur la gestion de ses établissements, qui ont entraîné une baisse de 93 % de sa valeur boursière. La crise économique a également fragilisé la situation financière d'Orpea. En mai, l'entreprise a conclu un accord avec ses principaux partenaires bancaires et lancé une revue stratégique de ses actifs pour se désendetter progressivement. Orpea a ensuite remanié sa direction, mais les résultats financiers et la situation financière d'Orpea se sont détériorés, ce qui a conduit à une mise sous protection judiciaire en octobre.

Par la suite, Orpea a annoncé un plan de restructuration massif basé sur deux augmentations de capital d'un montant total supérieur à 5 milliards d'euros. Deux investisseurs activistes, le groupe familial Mat Immo Beaune et la société de gestion Nextstone, ayant une participation de 5,3 % dans le capital d'Orpea, ont proposé un plan alternatif de restructuration financière qui a immédiatement été rejeté par la direction d'Orpea. La Caisse des Dépôts s'est aussi montrée intéressée, mais a déclaré qu'elle souhaitait avoir le contrôle de la gouvernance. Il y a également des rumeurs selon lesquelles KKR pourrait être intéressé par l'acquisition de l'activité de services à domicile de Orpea.

L'action Orpea est quasi stagnante en 2023 avec une très légère hausse du cours de Bourse de 0,43 %. Le titre Orpea soufre encore et semble avoir d'énormes difficultés à convaincre les investisseurs à s'y intéresser. La réputation est entachée, la santé financière est fragilisée, sans appui pour l'instant, et le contexte macro-économique est défavorable.

Action Atos : des intérêts pour Evidian suscitent l'engouement des investisseurs

L'année 2022 a été difficile pour Atos , le groupe de services informatiques qui a vu sa valeur boursière chuter de 75,9 % en raison d'erreurs de gouvernance et d'un projet de scission qui a laissé les investisseurs perplexes. En effet, le directeur général Rodolphe Belmer, arrivé en janvier 2022 en provenance de l'opérateur satellitaire Eutelsat, a quitté son poste à la mi-juillet 2022. Il a été remplacé par Nourdine Bihmane, épaulé par deux directeurs généraux délégués, Philippe Oliva et Diane Galbe. En outre, il a été décidé au niveau de la stratégie, après plusieurs revirements, de scinder le groupe en deux sociétés distinctes afin de rationaliser les activités : Tech Foundations (activités historiques d'infogérances) et Evidian (cloud, big data, cybersécurité). Cette opération est prévue pour le second semestre 2023. Il y a des rumeurs selon lesquelles Airbus pourrait prendre une participation minoritaire dans Evidian, ce que les investisseurs ont perçu comme une bonne nouvelle et la valeur de l'action d'Atos à la bourse a augmenté depuis.

En effet, Atos est en hausse de 9,3 % depuis le début de l'année 2023, une progression plus importante que celle de l'indice de référence du SBF120 (5,9 %). Nous pensons qu'Atos devrait avoir un bon potentiel de rebond, à condition de rassurer le marché sur ses problèmes de gouvernance et ses choix stratégiques.

Action Solutions 30 : l'année de la réconciliation ?

Solutions 30 est une entreprise européenne de services informatiques qui intervient particulièrement sur les nouvelles technologies. En 2022, Solutions 30 a vu sa valeur boursière chuter de 76 %. Cette baisse est due à un ralentissement significatif de la croissance des ventes de l'entreprise fin 2021. Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a rencontré plusieurs difficultés, notamment des retards dans le déploiement de la fibre optique en Europe et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en raison de la pandémie de Covid-19. Ces facteurs ont entraîné des difficultés dans la bonne exécution de certains contrats importants liés à la transition énergétique qui devaient contribuer à la croissance de l'entreprise.

Pourtant, Solutions 30 a surpris le marché la semaine précédente en publiant ses résultats 2022. Le groupe Solutions 30 a fait état d'une croissance dynamique sur l'année : un chiffre d'affaires annuel de 903 millions d'euros, soit 3,3 % de croissance. Par ailleurs, Solutions 30 a pour objectif un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros en 2023.

L'année 2023 sera-t-elle le théâtre des réconciliations entre Solutions 30 et le marché boursier ? Dans tous les cas, cette année démarre sur les chapeaux de roue : l'action Solutions 30 est en hausse de 26 % depuis le 1er janvier 2023.

