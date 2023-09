Faut-il revenir sur les obligations ?

Vers une inflation durable et de taux durablement élevés ? (© Shutterstock)

Alors que les paris sur le relèvement des taux directeurs de la BCE vont bon train, Octo AM affirme sa vision d’une inflation persistante et de taux durablement élevés.

«Aujourd’hui, LVMH emprunte à 3,5% à 10 ans au lieu de 0 ,4% en 2020 sur la même maturité et les investisseurs se ruent », observaient ce 12 septembre Mathieu Cron, gérant de portefeuille chez Octo AM et Matthieu Bailly, directeur général d’Octo AM à l’occasion de leur conférence de rentrée.

Alors que les paris sur le relèvement des taux directeurs de la BCE allaient bon train, Mathieu Cron et Matthieu Bailly affirmaient leur vision d’une inflation durable et de taux durablement élevés. Et de rappeler que la règle de Taylor veut que le taux directeur d’une banque centrale égale la somme de la croissance et de l’inflation. Avec une croissance de 0 à 1% et une inflation de 3 à 4%, ces gérants envisagent donc un taux directeur durablement compris entre 3 et 4 %.

« Les marchés n’ont pas cessé de corriger leurs anticipations de taux face à la détermination des banques centrales et ils n’ont toujours pas assimilé le discours que le contexte nécessite des taux durablement plus élevés » martèle Matthieu Bailly. Reflet de cet optimisme des marchés : l’inversion de la courbe des taux. En effet, les taux longs déterminés actuellement par les marchés s’inscrivent sous les taux directeurs de la BCE.

« Les conditions d’une poursuite de la hausse des taux à long terme sont réunies », affirme Matthieu Bailly, qui estime « les taux longs n’ont pas de raison de rester inférieurs aux taux