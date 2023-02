Faut-il (re)venir sur les petites et moyennes capitalisations en 2023 ?

(Crédits photo : Unsplash - )

Les actions de petites et moyennes capitalisations (small et mid caps) ont été fortement délaissées par les investisseurs depuis 2018. Mais avec la décote de ce marché, le fait qu'il soit peu détenu et plusieurs autres éléments favorables en ce début d'année, de nombreux arguments plaident en faveur d'un retour des flux acheteurs sur les prochains mois.

Je t'aime… moi non plus

Les 5 dernières années auront été marquées par une baisse de -10.7% du CAC Small face à une hausse de +21.9% pour le CAC 40 hors dividendes réinvestis (source : Bloomberg). Cette sous-performance a été très marquée en 2022, puisqu'entre le 7 juillet et fin décembre, le CAC 40 progressait de +11.8%, quand le CAC Mid 60 n'enregistrait qu'une hausse de +3.4% et le CAC Small une baisse de -2.0%. Sur l'année entière, le CAC Small a accusé une baisse de -19.9%, contre -5.7% pour le CAC 40.

« Ce désamour des investisseurs pour les petites et moyennes capitalisations s'explique largement par leur aversion au risque dans un contexte macro-économique et géopolitique marqué par l'effet cumulatif de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, et les conséquences anticipées de l'enlisement du conflit russo-ukrainien sur les performances ou la solvabilité des entreprises », précisent Mathilde Guillemot-Costes et Julien Goujon, gérants - analystes financier chez Dorval Asset Management.

Ainsi, entre 2018 et 2022, la décollecte des fonds mid&small Europe s'est élevée à plus de 7 milliards d'euros d'après les chiffres de Portzamparc. Et les encours de ces fonds n'étaient plus que de 15.6 milliards d'euros en début d'année.

Et maintenant ?

Pourtant, les fondamentaux n'ont pas changé (potentiel de croissance plus élevé, meilleure gouvernance des sociétés familiales, cibles d'OPA) et les multiples sont au plus bas (PE de 12,5x vs 14,4x en moyenne historique). Dès lors, faut-il ou non revenir sur les petites et moyennes capitalisations ?

Pour Hugo Mas, gérant chez Sycomore Asset Management, cette classe d'actifs est actuellement intéressante car c'est habituellement dans le rebond post baisse que les petites et moyennes capitalisations peuvent réaliser les meilleures performances. « Il faut se positionner pendant la crise économique pour profiter du rebond des marchés », souligne-t-il. Par ailleurs, « le scénario récessionniste a déjà bien été anticipé par les marchés », juge Alban Préaubert, également gérant au sein de la société de gestion. Dit autrement, il est déjà dans les cours.

De la même manière, Kirao Asset Management a observé que Depuis 20 ans, les rebonds sont particulièrement puissants après les crises (+75% en moyenne pour la CAC Small dans les deux ans qui suivent le plus bas). « La sous pondération des petites et moyennes capitalisations chez les investisseurs est en général source de surperformance future. L'histoire des marchés est gorgée d'exemples en la matière. Il ne faudrait pas grand-chose pour que les SM caps reprennent des couleurs », affirment ainsi Fabrice Revol (président fondateur) et Saad Benlamine (gérant).

Des raisons d'espérer

Justement, quels catalyseurs pourraient faire repartir ce segment de l'avant ? Tout d'abord, un redressement du Momentum économique est nécessaire. « Et c'est ce que nous observons au travers de nos indicateurs propriétaires depuis fin septembre. Le rebond récent des indicateurs de sentiment est un bon signal avancé et pourrait continuer d'être alimenté par l'amélioration progressive de la visibilité liée à l'inflation, la géopolitique et la réouverture de la Chine », partage Stéphane Levy, Stratégiste et Responsable de l'innovation chez Chahine Capital.

D'autres catalyseurs négatifs de 2022 (le dollar fort et la sous performance des secteurs surreprésentés au sein de l'univers smid caps) sont en train de s'atténuer. Ce qui pourrait marquer un retour en grâce de la classe d'actifs estime également Don Fitzgerald, gérant chez DNCA Finance. « Le segment est un peu à l'écart des projecteurs, ce qui constitue un point d'entrée intéressant de notre point de vue. La sous performance enregistrée par les smid caps a creusé l'écart de valorisation avec les large caps. Maintenant au plus bas depuis 15 ans les P/B 12m des smid caps vs large caps européennes (permettant de comparer la valeur comptable des actifs de l'entreprise avec son prix de marché boursier sur une période de 12 Mois) présentent à fin décembre 2022 un discount autour de 20%. Une sous valorisation qui pourrait selon nous représenter un signal d'achat en 2023 », poursuit-il.

Au-delà de la valorisation, d'autres raisons pourraient faire de l'année celle du retour de la surperformance des Small & Mid Caps. « A la suite d'une phase de révision en baisse des attentes de bénéfices depuis le mois de septembre (-13% pour les valeurs du Stoxx 200 Small contre une stabilité pour celles du Stoxx 600), le contexte économique désormais plus favorable pourrait soutenir le momentum bénéficiaire des entreprises du compartiment », complètent Harry Wolhandler et Nicolas Lasry, gérants chez Meeschaert Asset Management. D'autant plus que les Small & Mid Caps sont plus domestiques que les larges caps et la représentation des secteurs cycliques de l'industrie et de la consommation discrétionnaire y est plus forte. « Ainsi, elles surperforment historiquement les larges caps en période d'amélioration du momentum de surprises économiques », ajoutent les gérants.

Bonne nouvelle pour les épargnants : depuis le lancement du PEA-PME il y a tout juste 10 ans, de nombreux fonds se sont spécialisés sur la classe d'actifs afin d'être éligible au dispositif. L'offre en la matière est donc aujourd'hui particulièrement fournie.