Faut-il investir dans les valeurs défensives en période de crise ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les marchés financiers ont connu une forte baisse au premier semestre 2020, conséquence directe de l'épidémie de coronavirus, et semblent aujourd'hui osciller au rythme des annonces concernant un futur vaccin. La crise économique s'est elle peu à peu installée dans le paysage, matérialisée par les anticipations de baisse de la croissance émanant du FMI ou de la Banque Centrale Européenne. Dans ce contexte morose et volatil, les valeurs défensives constituent-elles la réponse adéquate pour se positionner sur les marchés ? Découvrez ce qu'est une valeur défensive, l'intérêt de miser sur ce type de sociétés en période de crise et comment investir sur les valeurs défensives quand on est un investisseur particulier.

Valeurs défensives : qu'est-ce que c'est ?

Sont considérées comme des valeurs défensives les actions des sociétés les moins corrélées au contexte macro-économique. Elles sont de ce fait moins impactées par une dégradation des indicateurs macro-économique.

Leur résilience peut être due à plusieurs facteurs et notamment à leur appartenance à un secteur d'activité répondant à un besoin dit « primaire », peu sensible à une baisse de la consommation des ménages comme :

se nourrir : le secteur agroalimentaire comprend de nombreuses valeurs défensives comme Nestlé, Danone, etc. mais aussi des sociétés issues de la grande distribution comme Carrefour, Walmart, etc. ;

se loger : les promoteurs immobiliers résidentiels font parties des valeurs défensives répondant à ce besoin, couvert également par le secteur des utilities ou services publics avec des sociétés telles que EDF ou Derichebourg qui permettent aux particuliers un accès à l'électricité ou bien une collecte de leurs poubelles ;

se soigner : les sociétés pharmaceutiques mais aussi les EHPAD sont des secteurs regroupant des valeurs défensives comme Sanofi (laboratoire pharmaceutique) ou Orpea (maisons de retraite, EHPAD et cliniques) par exemple.

Ces valeurs, parfois aussi considérées comme des valeurs refuge, permettent de faire baisser la volatilité du portefeuille.

Valeurs défensives : pourquoi investir ?

Investir en Bourse dans une valeur défensive est pertinent lorsqu'une crise survient. En effet, ce type d'action permet d'amortir les cycles baissiers et donc de réduire la baisse de son portefeuille lorsqu'arrive une récession. En cas de crise économique, les valeurs défensives auront tendance à surperformer leur indice de référence. On notera également que les valeurs défensives sont souvent des sociétés matures qui versent des dividendes réguliers à leurs actionnaires, un argument de plus en leur faveur.

Soulignons cependant que les valeurs défensives ne profiteront pas des périodes économiques favorables avec les mêmes amplitudes haussières que d'autres valeurs. Il est donc crucial de bien déterminer où l'on en est dans le cycle économique avant de décider de se positionner sur les valeurs défensives. Les profils les plus dynamiques et les moins averses au risque pourront donc investir dans les valeurs défensives lorsqu'ils anticipent une crise et revendre ces titres lorsqu'ils anticipent une embellie économique.

Valeurs défensives : les enveloppes pour se positionner

Il est possible de se positionner sur les valeurs défensives françaises ou même au niveau mondial. Le moyen le plus évident est d'investir sur des titres vifs de valeurs défensives en achetant des actions de sociétés cotées dites défensives et de les placer sur un PEA si leur siège social est situé dans l'Union Européenne ou bien sur un compte-titres si la société est étrangère. Il est également possible d'investir dans les valeurs défensives au travers d'OPCVM ou d'ETF.