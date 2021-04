Faut-il investir dans les valeurs de croissance ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Certaines actions atteignent des cours stratosphériques, c'est par exemple le cas de Tesla, Apple, Hermès ou encore Amazon. Ces valeurs ont en commun d'être considérées comme des valeurs de croissance. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Quels sont les atouts de la gestion growth ? Quelles limites présente-t-elle ?

Qu'est-ce qu'une valeur de croissance ?

Sont considérées comme des valeurs de croissance les actions des sociétés dont le cours est drivé par la croissance des résultats du groupe, et notamment la croissance du chiffre d'affaires. Les valeurs dites « growth » affichent une croissance supérieure à celle de leur secteur d'activité.

Plus leur croissance est rapide et élevée, plus le cours de Bourse l'est aussi. Le prix de l'action croît tant que les résultats et les perspectives de la société seront en croissance systématique. Cependant, les valeurs de croissance pourront faire l'objet de corrections en période de crise.

Il existe plusieurs secteurs qui concentrent un grand nombre de valeurs de croissance comme la Tech (dont les fameux GAFAM), les énergies nouvelles, les biotechs, mais aussi le luxe (LVMH, Kering, Hermès). Certains grands fleurons de l'industrie appartiennent aussi aux valeurs de croissance. C'est par exemple le cas d'Air Liquide qui, année après année, délivre des résultats en hausse.

Ces dernières années, les investisseurs sont particulièrement friands des valeurs de croissance, en témoignent la valorisation spectaculaire des GAFAM qui représentent à eux seuls près du tiers de l'indice boursier Nasdaq.

Valeurs de croissance : pourquoi investir

Choisir la gestion growth, c'est pour l'investisseur un moyen de valoriser son capital de manière importante sur le moyen long terme. Le plus souvent, l'intensité de l'évolution du cours de Bourse d'une valeur de croissance est corrélée à l'intensité de la croissance des résultats. Investir en Bourse dans une valeur de croissance, c'est donc idéalement profiter d'une envolée des cours, surtout si l'on se positionne suffisamment tôt.

Par exemple, Tesla a vu son cours de Bourse multiplié par plus de 70 depuis sa cotation en 2013. Si vous aviez acheté il y a 10 ans des actions Apple, votre capital ainsi investi aurait été multiplié par près de 8, et par plus de 5 pour des actions Microsoft et plus de 3 pour des actions L'Oréal. Les gains sont donc conséquents et relativement rapides.

Valeurs de croissance : quelles limites

Attention tout de même, il n'y a pas de solution miracle et la gestion growth comporte bien des limites et des risques qu'il vaut mieux bien grader à l'esprit avant d'investir.

Ainsi, mieux vaut ne pas compter sur des valeurs de croissance pour vous constituer un complément de revenus tous les ans sous forme de dividendes. La plupart des sociétés Growth n'en versent pas car elles préfèrent consacrer la totalité de leurs (évetnuelles) bénéfices à leur développement. Bien souvent, le seul moyen de gagner de l'argent avec une société growth, c'est donc de revendre ses titres et réaliser à cette occasion une plus-value.

Mais attention, cela n'est pas systématique ! Les valeurs de croissance sont généralement très chères car le prix de l'action repose sur des anticipations de valorisation bien supérieure à la valeur intrinsèque de la valeur. Rappelons que de nombreuses valeurs de croissance affichent des pertes financières et voient malgré tout leurs titres augmenter (Uber, Tesla, etc.) parce que les investisseurs considèrent la situation temporaire et misent sur d'excellentes perspectives dans le futur. Pourtant, le risque que le titre ne délivre pas le niveau de croissance des résultats que l'on avait anticipé est bien réel. Ne négligez donc pas le PER (Prix de l'action / Bénéfice par action) et faites preuve de prudence avant de vous positionner en payant 50 fois les bénéfices !

Enfin, soyez particulièrement vigilant au contexte macro-économique. Si les taux venaient à remonter plus vite que prévus, cela aurait une incidence forte sur les valeurs de croissance. En effet, plus les taux sont hauts, moins les sociétés growth sont attractives en raison de la hausse du financement de leur développement. Dans un contexte de taux haussiers, il est souvent plus avantageux de se tourner vers la gestion value et de privilégier des sociétés décotées qui affichent un retard de valorisation.