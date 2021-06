Faut-il investir dans les actions décotées ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Il arrive que les actions atteignent des cours stratosphériques, alors même que la société engrange peu ou pas de profits et qu'aucun dividende n'est versé aux actionnaires. On peut par exemple citer des valeurs Growth, ou valeurs de croissance, emblématiques de la Tech US comme Tesla ou Amazon. Mais il existe aussi de grands groupes connus, reconnus, faisant partie des leaders de leur secteur et dont le cours de Bourse semble bien inférieur aux fondamentaux de la société comme Renault ou Société Générale par exemple. Faut-il pour autant investir dans ces sociétés décotées ? Miser sur les sociétés à la valorisation boursière attractive est-il toujours une bonne idée ? Découvrez dans cet article les principes, atouts et limites de l'investissement Value.

Les principes de l'investissement Value

L'investisseur Value recherche activement des actions d'entreprises dont ils pensent que le marché les sous-valorise. En effet, il cherchera toujours à sélectionner des actions qui s'échangent sur le marché en-dessous de leur valeur intrinsèque (ce qui correspond à la valeur patrimoniale ou à la valeur nette comptable), tout en tenant compte des avantages concurrentiels qui participent aussi à la valeur d'une société.

L'objectif est simple : obtenir une revalorisation du cours de l'action en Bourse lorsque les fondamentaux de la société auront été pris en compte par les marchés. L'investisseur value anticipe une plus-value et cherche donc à revendre son titre plus cher qu'il ne l'a acquis, en raison d'une décote au moment de son achat. Le plus souvent, il cherchera même à garder une « marge de sécurité » en achetant le titre lorsque son cours correspond à un prix nettement inférieur à son estimation de la valeur intrinsèque de la société visée.

Un décalage entre les fondamentaux et la valorisation en Bourse

Pour identifier un décalage favorable à l'investisseur entre les fondamentaux d'une société et sa valorisation en Bourse, l'investisseur Value analysera la société en étant particulièrement vigilant à plusieurs aspects. Ainsi, l'investisseur Value prête une grande importance à l'actif net tangible de l'entreprise, qui correspondent à la différence entre les actifs (ce que la société possède) et les passifs (ce qu'elle doit) qui se doivent d'être supérieur à la capitalisation boursière de l'entreprise (la valeur totale de toutes les actions en circulation de l'entreprise). L'investisseur Value sera également attentif à l'existence éventuelle d'avantages concurrentiels forts (position de leader, brevets, etc.) et à la capacité de l'entreprise à générer des profits sur le long terme.

Les investisseurs "value" prêtent particulièrement particulièrement attention à deux ratios financiers qui permettent de juger de l'attractivité de la valorisation boursière d'une action :

le price to book ratio qui correspond au rapport entre la valeur boursière de l'entreprise (capitalisation) et sa valeur nette comptable ;

le price earnings ratio ou PER qui correspond au rapport entre le prix de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action (BPA).

Plus ces ratios sont faibles, plus la valorisation boursière est attractive.

La gestion Value permet donc de se positionner sur des valeurs décotées, peu chères. Elle sert à identifier un point d'entrée intéressant permettant de réaliser une plus-value potentiellement importante.

Les risques liés à ce type d'investissement

Pour autant, cette stratégie comporte des risques. D'abord, il est difficile d'estimer avec exactitude la valeur fondamentale d'une société. Si le calcul de l'actif net tangible ne pose généralement pas de problèmes puisqu'il repose sur des données tangibles et fiables, il est plus compliqué en revanche d'évaluer la valeur d'un avantage concurrentiel par exemple. Le risque est donc d'acheter un titre en pensant faire une bonne affaire mais en ayant surévalué la valeur intrinsèque et donc de ne jamais voir les cours atteindre l'objectif que l'on s'était fixé. C'est pourquoi il est si important de prévoir une marge de sécurité.

La gestion Value repose sur la théorie selon laquelle les prix finissent toujours par rejoindre la valeur intrinsèque, développée de manière imagée par Benjamin Graham : à court terme le marché est une machine à voter, à long terme, c'est une balance. Mieux vaut donc disposer d'un horizon d'investissement suffisamment long. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez être obligé de clôturer votre position avant d'avoir réalisé une plus-value.

Ensuite, la gestion Value reste une stratégie appliquée à des actifs boursiers avec un risque de perte en capital et vous pourriez ne jamais voir remonter le cours de l'actif. Attention donc à choisir avec soin les sociétés dans lesquelles vous investissez en identifiant bien les raisons qui peuvent provoquer la faiblesse du cours de Bourse (conjoncturelles ou structurelles) et à vous positionner avec la plus grande prudence.