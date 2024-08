Faut-il investir dans l’action Hermès en 2024 ?

Investir en Bourse dans l’action Hermès, c’est miser sur un acteur historique du luxe, reconnu pour sa solidité financière et sa capacité à traverser les crises.

L'action Hermès (RMS) a connu une correction en Bourse de près de 20 % depuis ses records historiques atteints en mars 2024 autour des 2 436 euros par action Hermès. Cette baisse soulève des questions quant à la pérennité de la tendance haussière de cette action phare du secteur du luxe français.

ActivTrades analyse les fondamentaux et les facteurs techniques qui ont pu déclencher cette chute de l'action Hermès et vous propose des pistes de réflexion pour déterminer si vous devriez encore investir en Bourse dans l'action Hermès via un PEA ou un CTO ou trader Hermès sur le court terme.

Hermès enregistre un 1e semestre 2024 relativement robuste

La société française de luxe Hermès a défié les vents contraires de la conjoncture économique et des tensions géopolitiques mondiales du début 2024 en réalisant un deuxième trimestre 2024 robuste. Ses ventes sont en hausse de 13 % à taux de change courants comparativement à la même période en 2023 et atteignent 3,7 milliards d'euros.

Les résultats du premier semestre sont tout aussi forts : le résultat opérationnel de Hermès a augmenté pour atteindre 3,1 milliards d'euros et le chiffre d'affaires Hermès a progressé de 12 % à taux de change courants pour s'établir à 7,5 milliards d'euros.

Les résultats solides d'Hermès contrastent fortement avec la publication des résultats récents de concurrents du secteur du luxe comme Kering et LVMH, dont les résultats décevants ont suscité l'inquiétude des investisseurs quant à l'avenir du marché du luxe.

Cette divergence met en évidence la résilience de la marque Hermès et sa capacité à s'adapter à des environnements économiques difficiles. D'après Reuters, en maintenant des styles classiques et en limitant son offre, l'entreprise Hermès a renforcé sa réputation de marque exclusive, lui permettant de connaître un succès durable.

Quelles tendances pour le secteur du luxe fin 2024 ?

Le marché du luxe affiche une certaine prudence en 2024, après une année 2023 record avec une valeur de plus de 1 500 milliards d'euros. Les tensions économiques mondiales et l'inflation ont légèrement freiné la croissance au premier trimestre 2024.

Néanmoins, la reprise du tourisme et l'appétit des consommateurs pour des expériences haut de gamme devraient soutenir une croissance modérée pour l'ensemble de l'année, d'après la dernière étude sur le marché mondial du luxe de Bain & Company et d'Altagamma.

Les marques devront toutefois faire preuve d'agilité pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment en matière de durabilité et d'expériences personnalisées.

Analyse technique de l'action Hermès en 2024

L'action Hermès appartient au CAC 40, l'indice boursier phare de la Bourse de Paris. Entre son plus bas de juin 2022 (aux alentours de 957 euros par action) et son pic de mars 2024 (approximativement 2 433 euros par action), le cours de l'action Hermès a enregistré une hausse de plus de 150 %, d'après les données d'ActivTrades. Néanmoins, depuis ce sommet historique, le titre Hermès a subi une correction de plus de 23 %, enchaînant 6 mois de baisse consécutive.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Hermès en 2024

Analyse graphique du cours de Bourse de l’action Hermès en 2024

Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrades

Le titre Hermès, qui avait entamé l'année 2024 sur une note positive avec une hausse de plus de 23 % pendant le premier trimestre, a vu ses gains s'évaporer au cours des derniers mois. Le cours de Bourse Hermès a ainsi retrouvé des niveaux proches de ceux de début janvier, soit environ 1 966 euros par action.

Techniquement, l'action Hermès évolue désormais sous l'ensemble des lignes de l'indicateur Ichimoku, un signal généralement considéré comme globalement baissier par les analystes.

De plus, l'indice de force relative (RSI) est négatif, sous son niveau neutre des 50 et se situe proche de son territoire de survente, renforçant potentiellement les signaux baissiers.

Il faudra surveiller les niveaux de résistance autour des 2 105,10 euros et des 2 226,98 euros l'action Hermès, ainsi que les niveaux de support autour des 1 924,94 euros et des 1 811,01 euros.

Faut-il investir dans l'action Hermès fin 2024 ? Avis ActivTrades

La réussite d'Hermès semble être le fruit d'une stratégie rigoureuse, fondée sur l'excellence et l'exclusivité. En proposant des produits intemporels, fabriqués avec un savoir-faire artisanal inégalé, la marque séduit une clientèle exigeante, prête à payer un prix premium. Cette approche, associée à une gestion rigoureuse de la production et des stocks, a de plus permis à Hermès de se distinguer de ses concurrents et de maintenir des marges bénéficiaires élevées.

Alors que l'ensemble du secteur du luxe a été confronté à des vents contraires depuis le début de 2024, Hermès s'est distingué par de robustes performances. En cultivant une image de marque unique et exclusive, la maison a su maintenir un lien fort avec sa clientèle, lui assurant ainsi une croissance continue.

Malgré tout, les investisseurs doivent aussi considérer les risques qui peuvent peser sur la croissance du groupe Hermès, notamment un ralentissement de la demande chinoise et des incertitudes concernant la croissance mondiale. De plus, le cours de l'action Hermès est relativement cher, surtout comparativement à ses concurrents.

Investir en Bourse dans l'action Hermès, c'est miser sur un acteur historique du luxe, reconnu pour sa solidité financière et sa capacité à traverser les crises. Le repli actuel du cours de Bourse Hermès pourrait être vu comme un point d'entrée intéressant. D'autres traders pourraient attendre un repli plus important. La volatilité récente des marchés financiers souligne l'importance d'une bonne gestion des risques devant de possibles fluctuations de prix significatives sur le court terme.

12 raisons soutenant un investissement dans l'action Hermès en 2024

1. Un symbole de luxe à l'échelle mondiale.

2. Un acteur majeur et pérenne du marché du luxe.

3. Une capacité à faire face aux difficultés macroéconomiques.

4. Des créations élégantes intemporelles.

5. Un renouveau calculé.

6. Une base de clients fidèles.

7. Une stratégie d'exclusivité qui a fait ses preuves.

8. Une gestion des stocks optimisée.

9. Un positionnement haut de gamme pour une meilleure préservation des marges bénéficiaires.

10. Un pouvoir de fixation de prix important.

11. Une diversification progressive et mesurée de son offre de produits.

12. Une politique de distribution des dividendes avantageuse.

8 raisons d'éviter d'acheter l'action Hermès en 2024

1. Une valorisation du cours de bourse de l'action Hermès toujours importante.

2. Une action Hermès plus chère que ses concurrents.

3. Des produits dont les prix sont relativement élevés.

4. Une forte dépendance du groupe à la maroquinerie.

5. Une croissance économique mondiale incertaine.

6. Des signes de faiblesse en Chine, marché important pour le groupe.

7. L'évolution des modes de consommation.

8. Le risque de change.