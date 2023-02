Faut-il acheter l’action Tesla en Bourse ?

(Crédits photo : Unsplash / Tech Nick - )

Alors que les profits de Tesla ont augmenté de 12 % au T4 2022, et que l'entreprise a publié des chiffres financiers globalement meilleurs qu'attendus pour le dernier trimestre 2022, l'action Tesla en Bourse a perdu plus de 53 % sur un an pour revenir aujourd'hui à la valorisation boursière de novembre 2020.

Est-ce le moment de profiter de la baisse du prix de l'action Tesla pour acheter Tesla en Bourse ? Quels sont les points forts de l'entreprise ? Que doit-elle faire pour continuer sa hausse en 2023 ? Est-ce le bon moment d'acheter l'action Tesla ? Découvrez l'analyse de l'action Tesla par Café de la Bourse.

Les derniers résultats de Tesla

Voici quelques données et chiffres clés du rapport des résultats financiers de Tesla pour le T4 2022.

T4 2022 : le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net trimestriels les plus élevés de son histoire

Revenus annuels totaux : 81,5 milliards de dollars américains (hausse de 51 % par rapport au T4 2021)

Marge opérationnelle 2022 : 16,8 %

Bénéfice brut total T4 2022 : 5,777 millions de dollars américains (hausse de 19 % par rapport au T4 2021)

BPA : 1,07 (hausse de 57 % par rapport au T4 2021)

Livraisons totales T4 2022 : 405 278

Production totale T4 2022 : 439 701

Livraisons annuelles totales 2022 : 1,31 million (hausse de 40 % par rapport au T4 2021)

Production annuelle totale 2022 : 1,37 million (hausse de 47 % par rapport au T4 2021)

Quels sont les points forts de Tesla ?

Innovation technologique

Tesla est considérée comme l'un des leaders dans l'industrie de la voiture électrique avec des véhicules dotés de technologies avancées telles que la conduite autonome, l'affichage numérique, les systèmes de conduite et les mises à jour à distance, les batteries à grande capacité et les systèmes de recharge rapide.

Marque forte

Tesla est devenue une marque reconnue et respectée dans l'industrie automobile avec une forte présence en ligne et une communauté de fans fidèles pour ses produits innovants, son image de marque positive, le leadership de son fondateur Elon Musk, ainsi que ses stratégies de marketing et de communication efficaces.

Vision à long terme

Tesla a une vision à long terme qui vise à accélérer la transition vers l'énergie propre et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui devrait lui permettre d'augmenter ses résultats dans le temps alors que de nombreux pays soutiennent l'utilisation de véhicules électriques.

Croissance rapide

Tesla a connu une croissance rapide au cours des dernières années en termes de ventes de véhicules et de bénéfices (comme le montre la publication de ses résultats pour le dernier trimestre 2022) et de capitalisation boursière (bien que le cours de bourse de l'action Tesla ait fortement chuté l'année dernière).

Présence mondiale

Tesla est présent dans de nombreux pays à travers le monde avec des usines de production, des centres de recherche et développement, des centres de service et des points de vente dans de nombreuses économies.

Quels sont les challenges auxquels Tesla doit faire face en 2023 ?

Hausse des taux d'intérêt aux États-Unis

Alors que les analystes s'attendent à ce que l'ampleur des hausses des Fed Funds en 2023 diminue, la Fed devrait continuer d'augmenter ses taux d'intérêt cette année et les laisser à ce niveau pendant un moment. Cela coûte donc de plus en plus cher pour les Américains d'emprunter pour acheter une voiture Tesla. Cette situation est similaire dans de nombreux autres pays.

Production de véhicules à grande échelle et inventaires

Tesla doit pouvoir continuer à augmenter sa production de véhicules pour répondre à la demande et atteindre ses objectifs de ventes. L'entreprise doit donc accroître son investissement dans des usines de production, des outils de production automatisés et des technologies de fabrication avancées. Elle doit également embaucher et former des employés qualifiés pour soutenir sa croissance et gérer les défis logistiques.

Hausse des coûts de production

Le coût de fabrication de véhicules Tesla est soumis aux pressions de l'inflation galopante et de la hausse du prix de nombreuses matières premières, notamment le lithium utilisé pour les batteries. La hausse des coûts de production pourrait entraîner une hausse du prix des voitures si Tesla souhaite conserver ses marges.

Concurrence accrue

Tesla est confrontée à une concurrence croissante dans le marché des véhicules électriques avec de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché et des constructeurs automobiles traditionnels qui développent leurs propres véhicules électriques. Cela pourrait ainsi réduire la part de marché de Tesla et rendre plus difficile pour elle le maintien de son avantage concurrentiel.

Développement des infrastructures de recharge

Tesla doit continuer à développer son réseau de bornes de recharge pour soutenir la croissance de ses ventes de véhicules électriques et pour rassurer les consommateurs sur l'autonomie de ses véhicules.

Risques liés à la technologie

Tesla dépend de la technologie pour ses produits et des problèmes de fiabilité ou des retards dans le développement de nouvelles technologies pourraient avoir un impact négatif sur les ventes et la réputation de la marque.

Analyse technique de l'action Tesla

Après avoir perdu plus de 53 % en un an, l'action Tesla reprend des couleurs en Bourse en 2023, puisque l'action gagne plus de 33 % depuis le début de l'année 2023.

Analyse graphique de l'action Tesla en Bourse

cafe de la bourse

Source : TradingView

Après avoir atteint un plus bas depuis août 2020 à 100,97 $ en début d'année avec un RSI en zone de sur-vente et une MACD négative, le cours de Bourse de l'action Tesla a fortement rebondi et évolue actuellement dans un canal haussier. La configuration technique est globalement positive et le cours de Bourse de Tesla devrait profiter des fondamentaux qui s'améliorent malgré de nombreuses incertitudes sur la croissance mondiale en 2023.

Est-ce le bon moment pour acheter l'action Tesla en Bourse ?

Tesla offre de nombreux avantages à ceux qui veulent s'exposer au marché des véhicules électriques via un constructeur automobile influent et via une marque forte. Cependant, l'entreprise doit aussi faire face à de nombreux challenges pour continuer sa hausse en 2023 alors que les perspectives économiques globales sont incertaines.

La récente chute des cours de Bourse de Tesla rend aujourd'hui l'action Tesla plus abordable et offre une valorisation plus accessible après avoir explosé ces dernières années, ce qui pourrait en faire une opportunité d'investissement à long terme intéressante.

D'après les analystes de CNN Money, la prévision de prix de l'action Tesla à 12 mois a un objectif médian de 194 $ avec une estimation haute de 436 $ et une estimation basse de 85 $. L'estimation médiane représente une hausse de plus de 34 % par rapport au dernier cours de Bourse de l'action Tesla à 144,44 $. Par ailleurs, le consensus actuel parmi 45 analystes interrogés est d'acheter les actions de Tesla en Bourse.

