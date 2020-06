Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia très impacté par le covid au T2, amélioration en juin Reuters • 26/06/2020 à 11:08









26 juin (Reuters) - * FAURECIA ESTIME QUE LE POINT DE SORTIE À FIN JUIN POUR SES VENTES DEVRAIT SE SITUER À -20% PAR RAPPORT À 2019-DG * FAURECIA S'ATTEND À UNE BAISSE DE SES VENTES DE L'ORDRE DE 65-70% AU DEUXIÈME TRIMESTRE SUR LE PÉRIMÈTRE EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD-CFO * FAURECIA VEUT ÊTRE CAPABLE DE RÉTABLIR LES MESURES SANITAIRES LES PLUS STRICTES EN 48 HEURES LE CAS ÉCHÉANT POUR ÉVITER AU MAXIMUM LE RISQUE D'UN NOUVEAU CONFINEMENT-DG * FAURECIA-LE CARNET DE COMMANDES DE L'ACTIVITÉ AFFICHAGE À BORD TRADUIRA FIN JUILLET UN POTENTIEL DE CROISSANCE "TRÈS SIGNIFICATIVE"-DG (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.29%