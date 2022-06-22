Faurecia boucle son augmentation de capital de €705 mlns
information fournie par Reuters22/06/2022 à 08:16
22 juin (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :
* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’UN MONTANT D’ENVIRON EUR 705 MLNS
* ÉMISSION DE 45 482 154 ACTIONS NOUVELLES DE EUR 7,00 DE VALEUR NOMINALE CHACUNE À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 15,50 EUROS
* A L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION QUI S’EST ACHEVÉE LE 17 JUIN 2022, LA DEMANDE TOTALE S’EST ÉLEVÉE À ENVIRON 85,0 MLNS D’ACTIONS, SOIT ENVIRON EUR 1,3 MD, POUR UN TAUX DE SOUSCRIPTION DE 187%
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DES ACTIONS NOUVELLES SONT PRÉVUS LE 24 JUIN 2022
* AUGMENTATION DE CAPITAL DESTINÉE À REFINANCER PARTIELLEMENT L’ACQUISITION DE HELLA EN PERMETTANT DE REMBOURSER UNE PARTIE DU CRÉDIT-RELAIS MIS EN PLACE
* LES ACTIONS SERONT, DÈS LEUR ÉMISSION, IMMÉDIATEMENT ASSIMILÉES AUX ACTIONS EXISTANTES FAURECIA ET SERONT NÉGOCIÉES SUR LA MÊME LIGNE DE COTATION
Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Rédaction de Gdansk)
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