 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
5 850.91
-1.91%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
5 850.91
-1.91%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Faurecia boucle son augmentation de capital de €705 mlns
information fournie par Reuters22/06/2022 à 08:16

22 juin (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’UN MONTANT D’ENVIRON EUR 705 MLNS

* ÉMISSION DE 45 482 154 ACTIONS NOUVELLES DE EUR 7,00 DE VALEUR NOMINALE CHACUNE À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 15,50 EUROS

* A L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION QUI S’EST ACHEVÉE LE 17 JUIN 2022, LA DEMANDE TOTALE S’EST ÉLEVÉE À ENVIRON 85,0 MLNS D’ACTIONS, SOIT ENVIRON EUR 1,3 MD, POUR UN TAUX DE SOUSCRIPTION DE 187%

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DES ACTIONS NOUVELLES SONT PRÉVUS LE 24 JUIN 2022

* AUGMENTATION DE CAPITAL DESTINÉE À REFINANCER PARTIELLEMENT L’ACQUISITION DE HELLA EN PERMETTANT DE REMBOURSER UNE PARTIE DU CRÉDIT-RELAIS MIS EN PLACE

* LES ACTIONS SERONT, DÈS LEUR ÉMISSION, IMMÉDIATEMENT ASSIMILÉES AUX ACTIONS EXISTANTES FAURECIA ET SERONT NÉGOCIÉES SUR LA MÊME LIGNE DE COTATION

Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

FAURECIA
Euronext Paris -4.68%
HELLA
XETRA -0.30%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.