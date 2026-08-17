Fastned et ArgenX font briller le Benelux, SIG Group inquiète

L'actualité est assez clairsemée dans le sillage du 15 août. Les baisses se font rares, à l'exception de SIG Group. A la hausse, Fastned continue à profiter de relèvements d'objectifs de cours chez les brokers et ArgenX publie des résultats de phase III porteurs.

Valeurs en hausse

Fastned ( 12%) : l'exploitant de bornes de recharge surfe toujours sur la vague de ses derniers résultats, publiés la semaine dernière. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 40 à 60 EUR. Plusieurs brokers ont revalorisé le dossier ces derniers jours.

Accelleron ( 9%) : Berenberg relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 CHF à 92 CHF. "Le principal changement réside dans notre conviction que le cycle de croissance actuel est à la fois plus vigoureux et plus durable que nous ne le pensions auparavant, porté non seulement par le marché maritime, mais aussi, de plus en plus, par le secteur de l'énergie", argumente l'analyste Patrick Laager.

ArgenX ( 9%) : le laboratoire belge spécialisé en immunologie est propulsé par l'annonce de résultats positifs en phase III de son Vyvgart Hytrulo dans la myosite auto-immune, le traitement ayant atteint son critère d'évaluation principal.

OHB ( 5,4%) : déjà en forme la semaine dernière avec son inclusion dans le SDAX, le fabricant de satellites profite d'un article porteur du Handelsblatt, sur sa participation au programme européen Iris2.

AP Moller Maersk et Hapag-Lloyd ( 5%) : les bons résultats du premier cité la semaine dernière continuent à entraîner des réévaluations sectorielles. UBS relève son objectif sur Maersk de 15 500 à 17 800 DKK, Citi de 17 543 à 20 864 DKK. Arctic Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 200 DKK à 20000 DKK.

STMicroelectronics ( 3,8%) : le secteur des semiconducteurs démarre fort la semaine, soutenu par un retour en grâce de la spécialité depuis le creux de juillet. ASML ( 2,8%) et BE Semiconductor ( 2,9%) sont aussi en forme.

Valeurs en baisse

SIG Group (-16%) : la société de Neuhausen am Rheinfall est lourdement sanctionnée après l'annonce du départ de Mikko Keto de ses fonctions de CEO et de son remplacement par Ann-Kristin Erkens. Un changement surprise de nature à inquiéter les investisseurs, selon Jefferies.

Boozt (-5%) : SEB abaisse sa recommandation d'acheter à "conserver" et ajuste son objectif de cours à 160 SEK, contre 163 SEK précédemment. Le broker estime que les bonnes nouvelles sont déjà dans les cours.