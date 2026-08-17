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Fastned accélère en Bourse, aidé par des propos de brokers
information fournie par AOF 17/08/2026 à 13:48
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(Zonebourse.com) - Après un gain de plus de 5,4% vendredi, Fastned s'envole encore de 10,6% vers 41,7 EUR à Amsterdam, surfant toujours sur la vague de ses derniers résultats, publiés la semaine dernière, une publication qui a conduit plusieurs brokers à revaloriser le dossier ces derniers jours, notamment ING ce matin.

S'il maintient sa recommandation "conserver" sur le spécialiste néerlandais des stations de recharge rapide pour véhicules électriques, ING relève son objectif de cours de 33 à 35,5 EUR, saluant une publication solide au titre du 1er semestre 2026, avec "une rentabilité croissante qui montre qu'un levier opérationnel émerge".

"Bien qu'encouragés par ces progrès, notre vision globale de l'investissement reste inchangée. Fastned reste une entreprise en phase de démarrage, à forte intensité de capital, avec un endettement élevé et des besoins de financement importants", nuance le broker, pour qui "des preuves supplémentaires d'une demande de recharge soutenue et d'un levier opérationnel seront importantes".

Vendredi matin, Deutsche Bank avait lui aussi confirmé sa recommandation "conserver" sur Fastned, avec un objectif de cours rehaussé de 33 à 35 EUR, soulignant que, si les résultats du 1er semestre 2026 sont ressortis légèrement en deçà des attentes, le groupe a relevé ses prévisions de rentabilité pour l'exercice 2026.

"Cette mise à jour est principalement motivée par une demande de recharge plus forte que prévu. La hausse des prix du pétrole a stimulé le taux d'utilisation de la flotte existante de véhicules électriques, tandis que la combinaison des coûts élevés du carburant et du lancement de modèles de VE de nouvelle génération accélère les ventes européennes de VE", explique le broker.

"Bien qu'une normalisation des prix du pétrole puisse finalement entraîner une légère baisse de la demande, nous pensons que la tendance structurellement en hausse reste intacte. De plus, Fastned optimise sa structure de coûts pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En plus des ajustements d'effectifs, cette attention devrait aider à contenir les coûts d'extension du réseau", poursuit-il.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 13:48:00.

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