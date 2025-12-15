Fastenal progresse, Jefferies passe à "acheter" et envisage la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O augmentent de 1,4 % à 42,6 $ dans les transactions de pré-marché

** Jefferies relève le titre de "hold" à "buy", citant la confiance dans une croissance à deux chiffres des revenus jusqu'en 2026, grâce à des gains de parts de marché, à une meilleure tarification et à un potentiel de reprise du marché final

** Le courtier indique que la société a de solides antécédents de surperformance par rapport au marché, avec des ventes de produits manufacturés bien supérieures à la production industrielle, et s'attend à des gains continus de parts de marché grâce aux grands comptes et aux récentes installations de distributeurs automatiques

** Jefferies augmente les prévisions à 52 $ contre 45 $, ce qui représente une hausse de 21,25 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 42,01 $

** Les distributeurs automatiques de la société offrent des données d'utilisation en temps réel uniques dans tous les secteurs, sans équivalent dans les autres secteurs, et ces données pourraient devenir l'actif le plus précieux de la société, ce qui justifierait une valorisation supérieure, ajoute Jefferies

** Cinq des 18 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 45 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture précédente, l'action a progressé de 16,8 % depuis le début de l'année