Fast Retailing (Uniqlo)-Bénéfice +34% au T1, prévisions relevées

Fast Retailing 9983.T a fait état jeudi d'un bond de 33,9% de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre avec la dynamique au Japon et l’expansion des activités de la maison-mère d'Uniqlo en Europe et en Amérique du Nord.

Le groupe a également relevé sa prévision de bénéfices annuels, anticipant une cinquième année consécutive de bénéfice record.

Le bénéfice pour la période allant de septembre à novembre a atteint 205,6 milliards de yens (1,12 milliard d'euros), contre 157,6 milliards de yens un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 177 milliards de yens, selon les données de LSEG.

Ces résultats montrent que Fast Retailing est parvenu à maintenir la croissance de ses bénéfices malgré les droits de douane américains qui ont perturbé le commerce mondial, tout en signalant une reprise de son activité en Chine continentale, son principal marché à l’étranger.

Le groupe a relevé son objectif de bénéfice annuel à 650 milliards de yens, contre 610 milliards auparavant.

Le bénéfice de l’activité au Japon a progressé de 20,6% sur un an, porté par une demande soutenue pour les sweat-shirts et les sous-vêtements thermiques.

Le segment international a enregistré une hausse du bénéfice de 41,6%, grâce à la reprise des ventes en Chine continentale après plusieurs années de faiblesse et à une stratégie d’expansion soutenue en Amérique du Nord et en Europe.

