Fast Retailing: premier semestre record, dynamisme d'Uniqlo à l'international

Le groupe japonais de prêt-à-porter Fast Retailing a livré jeudi des résultats semestriels "record", portés notamment par sa marque phare Uniqlo en Amérique du Nord, Europe et Asie du Sud-Est, et légèrement relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Au premier semestre, de septembre 2023 à février 2024, le bénéfice net a totalisé 195,9 milliards de yens (environ 1,2 milliard d'euros), un bond de 27,7% sur un an et le bénéfice opérationnel 257 milliards de yens (+16,7% sur un an), selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 1.598,9 milliards de yens (9,7 milliards d'euros), croissance surtout tirée par le dynamisme d'Uniqlo à l'international, mais aussi par celui de la deuxième grande marque du groupe, GU.

Au Japon en revanche, les ventes d'Uniqlo ont faibli (-2%), une contre-performance que Fast Retailing a mise sur le compte d'un "niveau insuffisant de produits" adaptés à un hiver plus chaud que d'habitude, ainsi qu'à une "mauvaise communication" sur ses produits.

En Chine également, l'hiver plus clément et un "ralentissement général de l'appétit des consommateurs" a pesé sur les ventes d'Uniqlo.

Hors Uniqlo et GU, les autres marques du groupe (Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam) restent convalescentes: elles ont signé une légère baisse de leurs ventes totales (-1,2% sur un an) et une perte opérationnelle de 1,7 milliard de yens (-103 millions d'euros).

Le nombre de boutiques de Comptoir des Cotonniers a été réduit de 10% par rapport à l'an dernier, ce qui explique en partie le déclin de ses ventes, a précisé Fast Retailing.

Le groupe table toujours sur des résultats 2023/24 record. Il a modestement relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel à 320 milliards de yens (+8% sur un an), soit 10 milliards de yens de plus comparé à son précédent objectif.

Il a maintenu telle quelle sa prévision de bénéfice opérationnel annuel, à 450 milliards de yens (+18,1% sur un an), mais a abaissé sa perspective de chiffre d'affaires, passée de 3.050 à 3.030 milliards de yens (18,4 milliards d'euros au cours actuel). Cela reviendrait toujours à une hausse robuste de ses ventes (+9,5% sur un an).

Fast Retailing a par ailleurs relevé sa prévision de dividende annuel, à 350 yens par action, contre 330 yens précédemment. Cela représenterait une hausse de plus de 20% par rapport à ses dividendes au titre de son précédent exercice.