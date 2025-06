Fashion Week: Saint Laurent dans la continuité d'Yves, Louis Vuitton pose ses malettes à Beaubourg

Le défilé printemps-été 2026 Saint Laurent à la Bourse de Commerce de Paris, le 24 juin 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Les ténors du luxe français Louis Vuitton et Saint Laurent ouvrent le bal de la Fashion Week masculine de Paris mardi, une nouvelle édition toujours agitée par la valse des directeurs artistiques et qui verra les premiers pas de Jonathan Anderson chez Dior.

Saint Laurent a signé à cette occasion son retour au calendrier officiel de la Semaine de la mode masculine, déserté depuis janvier 2023.

Anthony Vaccarello a présenté sa nouvelle collection à la Bourse de Commerce à Paris, l'écrin de la collection d'art de François Pinault, le PDG de Kering auquel appartient la maison de couture française.

Le styliste belge a imaginé pour la saison printemps-été 2026 un vestiaire tout en légèreté et dont les formes et les couleurs rappellent les années 1970. "1974, Yves Saint Laurent se retire. 2026, la ligne reste. Ce n'est ni un hommage, ni un souvenir. C'est une continuité", explique le communiqué.

Les shorts courts évoquent ainsi ceux que portaient Yves Saint Laurent dans sa jeunesse et s'associent à des chemises à manches longues, parfois à rayures, les costumes restent souples et les pantalons à pinces retroussés sur les hanches, assortis d'un large trench nonchalamment noué à la ceinture.

Le défilé printemps-été 2026 Saint Laurent à la Bourse de Commerce de Paris, le 24 juin 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Les tailles sont cintrées et les épaules élargies, le tout dans des matières légères comme la soie et le nylon et dans une palette discrète et à la fois soutenue. Le brun se marie à l'orange, le prune au rose, le vert mousse à l'ocre pâle, le bleu piscine au bleu foncé.

Côté accessoires, les lunettes de soleil sont rectangulaires et imposantes et la cravate se porte le plus souvent à moitié rentrée dans la patte de boutonnage.

Les mannequins ont déambulé autour de la monumentale installation aquatique et musicale de Céleste Boursier-Mougenot, dans lequel des dizaines de bols de porcelaines blanches s'entrechoquent.

"Un moment suspendu", comme le décrit le communiqué, auquel ont notamment assisté les réalisateurs Francis Ford Coppola et Jim Jarmusch, organisé quelques heures avant le très attendu défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton.

- Vuitton à Beaubourg -

L'artiste Pharrell Williams, le 20 juin 2025 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Thibaud MORITZ )

Après un show en janvier au Louvre, l'artiste touche-à-tout, pose ses mallettes sur le parvis du Centre Pompidou et a soigné ses invitations.

Après l'harmonica et la carte métallique dans une pochette en cuir, elles prennent cette fois la forme de quatre dés, rangés dans un porte-clés en cuir, indiquant l'heure et le lieu de rendez-vous.

L'événement devrait attirer un parterre de stars du rap, du cinéma et du sport, les basketteurs LeBron James et Victor Wembanyama ou encore le nageur star des JO de Paris Léon Marchand étant égéries de la marque.

En attendant, Pharrell Williams a dévoilé dimanche sur Instagram un aperçu de sa prochaine collection: un jean et une veste droite, en "denim brun grain de café tissé - non teinté -", sur une chemise blanche et un t-shirt rayé en maille.

La Fashion Week masculine avait été formellement lancée en début d'après-midi par le défilé des élèves de l'Institut français de la mode.

Trente étudiants ont présenté leurs collections de fin d'étude, des créations hautes en couleur avec d'imposants manteaux ornées de fleurs, des robes à larges épaulettes mais aussi de nombreuses pièces upcyclées et des tenues plus politiques comme une robe en keffieh, la coiffe traditionnelle moyen-orientale portée notamment dans les Territoires palestiniens.

La marque parisienne Etudes Studio a de son côté dévoilé une collection très workwear, ce style emprunté aux ouvriers, dans des tons cuivres, saumons marrons, bleu jeans et avec aussi beaucoup de beige.

- Anderson très attendu -

Contrairement à Londres, qui a annulé l'événement, et Milan, qui a proposé une version allégée, l'édition parisienne promet d'être riche.

D'ici dimanche, pas moins de 70 maisons vont dévoiler leur collection à travers 30 présentations et 40 défilés.

Le créateur Nord-Irlandais Jonathan Anderson, à la tête des collections Homme et Femme de Dior, le 19 janvier 2019 à Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le plus attendu est celui de Dior Homme vendredi, pour la première de Jonathan Anderson.

Le Nord-Irlandais, nommé début juin à la tête des collections Femme quelques semaines après son arrivée chez l'Homme, est devenu le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les deux lignes de la maison phare de LVMH , ainsi que la haute couture.

Le premier défilé masculin de Julian Klausner chez Dries Van Noten, mercredi midi, devrait lui aussi susciter de l'intérêt.