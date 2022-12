"Farm Gate" en Afrique du Sud

L'hebdo des marchés d'Amundi

Contraction des indices des directeurs d'achat, consolidation des marchés d'actions, stabilisation des rendements obligataires … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est actuellement mêlé à un scandale de corruption connu sous le nom de « Farm Gate ». Le débat parlementaire sur l'opportunité d'engager une procédure de destitution contre le président a été reporté au 13 décembre. L'ouverture d'une enquête requiert une majorité simple au Parlement et une motion formelle de mise en accusation nécessite une majorité des deux tiers pour être adoptée. La probabilité d'une destitution est assez faible, car le Congrès national africain (ANC) dispose d'une majorité de 57,5% au Parlement. Malgré les rumeurs de démission de jeudi dernier, M. Ramaphosa a déclaré qu'il briguerait un second mandat à la tête de l'ANC. D'après la réunion du comité exécutif national, il semble que M. Ramaphosa occupe une position favorable au sein du parti où il dispose du soutien de la majorité des membres. Or, la prochaine conférence élective se tiendra du 16 au 20 décembre. Par ailleurs, d'autres enquêtes menées par la Banque de réserve sud-africaine, le défenseur public et les HAWKS (une autre entité des services de police sud-africains) sur le « Farm Gate » sont en cours et prendront du temps.

Notre scénario principal : M. Ramaphosa reste président. La volatilité se maintiendra au moins jusqu'à la réunion de l'ANC (du 16 au 20 décembre), avant que les choses ne se normalisent. L'annonce d'une possible démission de M. Ramaphosa la semaine dernière a entraîné une forte dépréciation du rand sud-africain et une hausse rapide des rendements obligataires à 10 ans d'Afrique du Sud. Depuis, le rand s'est un peu redressé tout comme le 10 ans sud-africain.

Nous sommes passés d'une exposition longue à neutre sur les actions en raison de valorisations moins favorables et de révisions très faibles qui se dégradent. Les écarts de taux des couvertures de défaillance (CDS) à 5 ans d'Afrique du Sud se sont élargis à 276 points de base (pb) à l'annonce de la démission le 30/11, mais se sont resserrés pour revenir à leurs niveaux d'avant. Le CDS sud-africain reste légèrement bon marché. En ce qui concerne la dette locale, les obligations à 10 ans d'Afrique du Sud n'ont pas bénéficié du rallye récent et, au contraire, les rendements ont augmenté. À ce stade, elles ne sont pas bon marché, mais à leur juste valeur.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.