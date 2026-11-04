Fannie Mae et Freddie Mac s'effondrent alors que la « vague bleue » déferle sur les élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions négociées hors bourse des géants hypothécaires Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac

FMCC.PK s'effondrent de plus de 20% après la prise de contrôle du Congrès par les démocrates

** Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, remportant des victoires retentissantes dans des bastions républicains pour la première fois depuis des générations, dans un contexte de vaste rejet des électeurs à l’égard du président Donald Trump

** Selon les analystes, cette victoire écrasante des démocrates devrait entraîner deux années d’impasse législative et un contrôle accru de l’exécutif

** Cela pourrait peser sur les perspectives de voir Fannie et Freddie sortir de la mise sous tutelle sous l’administration Trump

** Le milliardaire Bill Ackman a déclaré cette semaine que la situation de Fannie et Freddie devait être réglée en 2027/2028, avant la fin du mandat de Trump

** Pershing Square, le fonds d’Ackman, détient un peu plus de 10 % de Fannie et de Freddie

** La FNMA et la FMCC ont toutes deux perdu plus de 60% depuis le début de l’année