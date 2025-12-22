 Aller au contenu principal
FanDuel et CME Group lancent des marchés de prédiction dans cinq États américains
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paris sportifs FanDuel et le poids lourd des échanges de produits dérivés CME Group

CME.O ont annoncé lundi le lancement de leur plateforme de marchés de prédiction dans cinq États américains, alors que la classe d'actifs en pleine effervescence continue d'attirer de nouveaux entrants.

La plateforme a été lancée en Alabama, en Alaska, en Caroline du Sud, dans le Dakota du Nord et dans le Dakota du Sud, avec un déploiement national progressif dans d'autres États américains jusqu'au début de 2026.

Le lancement s'appuie sur le partenariat entre FanDuel et CME Group dévoilé plus tôt cette année pour développer une nouvelle plateforme de contrats basés sur des événements.

Baptisée "FanDuel Predicts", cette plateforme permettra aux clients de négocier des contrats événementiels sur des indices de référence mondiaux tels que le S&P 500, le Nasdaq-100 et les prix du pétrole et du gaz, ainsi que sur des indicateurs économiques clés.

Outre les marchés financiers, la plateforme proposera également des contrats sportifs sur le baseball, le basket-ball, le football et le hockey dans les États où les paris sportifs en ligne ne sont pas encore légaux.

Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de parier sur les résultats d'événements du monde réel et se sont imposés depuis la course présidentielle américaine de 2024, attirant les poids lourds traditionnels de la finance et de nouveaux acteurs.

Selon les analystes, le CME cherche à s'imposer comme la bourse préférée des bookmakers sportifs désireux d'entrer sur les marchés de prédiction en plein essor, tout en cherchant à profiter de l'engouement des particuliers pour les marchés de prédiction.

"Ce lancement est une étape cruciale pour étendre la portée de nos produits aux millions d'utilisateurs enregistrés de FanDuel à travers les États-Unis", a déclaré Lynne Fitzpatrick, directrice financière de CME.

Selon les analystes de Piper Sandler, CME pourrait tirer plus de 300 millions de dollars de revenus de la seule coentreprise FanDuel si elle atteignait la taille du partenariat entre Kalshi et Robinhood HOOD.O .

La semaine dernière, le géant des paris sportifs DraftKings

DKNG.O a également annoncé le lancement de sa plateforme de marchés de prédiction, avec le CME comme lieu d'échange au lancement.

Sport

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
272,3800 USD NASDAQ +1,22%
DRAFTKINGS RG-A
34,8250 USD NASDAQ +1,80%
ROBINHOOD MARKETS
122,0000 USD NASDAQ +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

