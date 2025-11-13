Faits marquants sur Michael Burry, l'investisseur de "The Big Short"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour changer de titre) par Manya Saini

Michael Burry, dont les paris contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film "The Big Short", est une personnalité très surveillée pour ses stratégies d'investissement et ses opinions contraires.

L'investisseur a récemment annulé l'enregistrement de son fonds spéculatif, Scion Asset Management, comme le montre une base de données de l'autorité américaine de régulation des marchés .

Voici un aperçu de son parcours d'investisseur:

THE BIG SHORT

Burry a réalisé près de 800 millions de dollars de bénéfices en pariant sur le marché immobilier, ce qui a inspiré le film "The Big Short", qui a remporté un Oscar en 2016 pour le meilleur scénario adapté.

"En 2005 et 2006, dans des lettres adressées aux clients de ma société d'investissement, Scion Capital, j'ai affirmé avec autant de force que possible que le marché hypothécaire s'effondrerait au second semestre 2007, causant des dommages considérables à l'économie", a-t-il déclaré dans un article d'opinion publié dans le New York Times en 2010.

Ses premières mises en garde contre la bulle immobilière ont été rejetées par nombre de ses pairs, et il a passé des mois à subir la pression d'investisseurs qui remettaient en cause sa décision de continuer à payer des primes sur les contrats d'échange sur défaut de crédit (credit default swaps).

Burry a révélé plus tard que la réaction des investisseurs avait été si forte qu'il avait dû limiter les retraits de son fonds tout en conservant l'opération qui allait le rendre célèbre.

LES PARIS DE SCION CONTRE LES FLEURONS DE L'IA

Burry a récemment refait parler de lui après avoir pris une position baissière sur les fleurons de l'IA Palantir Technologies PLTR.O et Nvidia NVDA.O .

Il a depuis affronté le directeur général de Palantir, Alex Karp, sur X, à la suite d'une querelle similaire avec le chef de Tesla TSLA.O , Elon Musk, au sujet de son pari contre l'action du fabricant de véhicules électriques. Il a quitté ses paris baissiers sur Tesla à la fin de l'année 2021 .

Burry fait fréquemment pivoter son portefeuille, et le fonds avait environ 155 millions de dollars d'actifs sous gestion, selon un dépôt réglementaire en mars.

Le profil de Burry sur la plateforme de médias sociaux X, "Cassandra Unchained ", est largement considéré comme une référence à la prêtresse de la mythologie grecque qui a été maudite par le dieu Apollon pour faire des prophéties précises que personne ne croirait.

En août, Scion Asset Management a révélé qu'elle détenait des options baissières sur les principaux indices boursiers américains. Depuis, Wall Street a atteint de nombreux records.

DE LA MÉDECINE AU TRADING

Burry est né et a grandi à San Jose, en Californie. Il est diplômé de l'école de médecine de l'université Vanderbilt et n'a reçu aucune formation financière.

Il a quitté la médecine avec 145 000 dollars de dettes et aucun actif sous gestion, et a choisi dès le départ de se plonger dans ce qu'il décrit comme des "endroits peu recommandables" où des profits pourraient être "cachés".

Burry a déclaré un jour qu'il n'avait jamais donné aux investisseurs beaucoup de détails sur ce qu'il faisait. "Très honnêtement, je me suis douté dès le début que cela les effraierait peut-être inutilement."