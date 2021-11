Faim dans le monde : Elon Musk prêt à donner 6 milliards de dollars ?

Le milliardaire américain s'est dit prêt à vendre des actions de Tesla pour lutter contre la faim dans le monde. Avant d'énoncer ses conditions.

Le PDG de Tesla et SpaceX Elon Musk, en décembre 2020. ( POOL / HANNIBAL HANSCHKE )

Les hommes les plus riches du monde ont été mis au défi par le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, David Beasley. Dans une interview sur la chaîne américaine CNN la semaine dernière, David Beasley a suggéré à Elon Musk, PDG de Tesla, et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, d'"intervenir maintenant, de manière ponctuelle", pour aider à résoudre le problème de la faim dans le monde. "Six milliards de dollars pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous ne les aidons pas. Ce n'est pas compliqué", a demandé David Beasley.

Cette somme de six milliards de dollars équivaut à environ 2% de la richesse nette d'Elon Musk, a fait remarqué sur Twitter l'entrepreneur Eli David.

Une proposition de rencontre, restée sans réponse

Ainsi interpellé, Elon Musk n'a pas manqué de réagir. "Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde, je vendrai immédiatement des actions Tesla et ferai ce don", a d'abord affirmé le milliardaire. Dans un second message, le patron de Tesla a précisé que le plan de l'ONU devrait inclure "une comptabilité open source, afin que le public voie précisément comment l'argent est dépensé".

Le directeur du PAM a alors précisé qu'un don de 6 milliards de dollars ne résoudra pas la faim dans le monde mais "permettra d'éviter l'instabilité géopolitique, les migrations de masse et de sauver 42 millions de personnes au bord de la famine". Il a précisé qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle, due au Covid-19, aux conflits et aux crises climatiques. "Avec votre aide, nous pouvons apporter de l'espoir, construire de la stabilité et changer le futur", a-t-il ajouté.

David Beasley a alors proposé à Elon Musk une rencontre. "Nous pouvons nous rencontrer n'importe où - sur Terre ou dans l'espace - mais je suggère sur la terre ferme où vous pourrez voir les gens du PAM, le processus et oui, la technologie, au travail. J'apporterai le plan et ouvrirai les livres", a tweeté le directeur du Programme alimentaire mondial.

Une invitation restée pour l'instant sans réponse.