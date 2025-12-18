Faibles variations en vue en Europe avant la BCE et la Banque d'Angleterre, l'inflation US au menu

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations ce jeudi à l'ouverture de la séance, avant les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre prévues cet après-midi. La BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés alors que la BoE devrait annoncer une baisse de 25 points de base de son taux directeur. Le CAC 40 devrait gagner 0,03%. Le temps fort de cette journée sera aussi la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis au mois de novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Accor a décidé de différer le lancement de la nouvelle tranche de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Cette décision intervient alors que l'avancée des discussions sur la cession de la participation d'Accor dans Essendi (l'ex-AccorInvest) constitue en tant que telle une information privilégiée au sens du droit français.

ADP

Le groupe ADP prend acte de la décision de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) n° 2025-092 en date du 16 décembre 2025 portant refus d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, qui portaient une augmentation de 1,5%. L'Autorité a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Nexans

Nexans annonce la finalisation de l'acquisition d'Electro Cables Inc., un fabricant canadien doté d'un très bon positionnement sur les systèmes de câbles basse tension, dans le cadre d'une démarche stratégique qui renforce la présence de l'entreprise dans l'un des segments les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Cette acquisition permet à Nexans d'accélérer sa croissance dans cette zone et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.

Sopra Steria

Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. L’objectif est de créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h suivie de celle de la BCE à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en novembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de gaz naturel seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge, hormis Londres, à la veille de deux décisions de banques centrales : la BCE et la Banque d'Angleterre. Les investisseurs scruteront également avec intérêt les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Côté valeurs, Euroapi a signé la plus forte baisse du SRD après son avertissement sur chiffre d'affaires. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 0,25% et est repassé sous la barre des 8100 points : 8086,05. L'EuroStoxx 50 a cédé 0,58% à 5684 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé nettement dans le rouge avant la publication demain des données sur l'inflation du mois de novembre. Au chapitre des valeurs, le groupe agroalimentaire General Mills s'est distingué après avoir maintenu ses prévisions annuelles. De son côté, Warner Bros a rejeté la contre-offre de Paramount, préférant celle de Netflix. Le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl a renoncé à partir avec Oracle pour financer un centre de données aux Etats-Unis. Le S&P 500 a reculé de 1,16% à 6 721,5 points. Le Dow Jones a cédé 0,47% à à 47 886,1 points.