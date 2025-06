Faibles variations en vue des indices européens, la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir la séance de ce jeudi sur de faibles variations. Le CAC 40 est attendu en repli de 0,15%. Les investisseurs prendront connaissance à 14h15 de la décision de politique monétaire de la BCE. L'institution devrait confirmer une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant ainsi le taux de facilité de dépôt à 2%, à l'issue de sa réunion de deux jours. Côté valeurs, EssilorLuxottica a signé un accord en vue d’acquérir l’une des principales chaines d’optique en Malaisie, qui opère 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir l’une des principales chaines d’optique en Malaisie, qui opère 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL. Avec l'acquisition de ces chaines omnicanales et multimarques renommées, EssilorLuxottica vise à compléter son empreinte en Malaisie, où le groupe est présent de longue date au travers de ses activités de vente aux professionnels de la vue et de vente directe aux consommateurs. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Groupe Bastide

Baywater, filiale à 100% du groupe Bastide, a consolidé sa position de leader au Royaume-Uni en remportant l’appel d’offres pour fournir l’équipement et assurer le suivi des patients en oxygénothérapie dans la région de Londres. Ce contrat, d’une durée initiale de 7 ans, avec une possibilité d’extension à 10 ans, représente un chiffre d’affaires d’environ 6,5 millions d’euros en année pleine. Sa mise en œuvre est prévue avant la fin de l’année 2025.

Imerys

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions d'Imerys en vigueur, tel que publié par la société le 26 mars 2025 et tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 13 mai 2025, Imerys a conclu, le 4 juin 2025, un mandat d'acquisition de titres avec un prestataire de services d'investissement (PSI). Aux termes de ce mandat, une certaine quantité d'actions de la société seront acquises, dans la limite de 12 775 000 d'euros, à un prix ne pouvant excéder le prix fixé par l'Assemblée Générale de la société, sur une période se terminant au plus tard le 31 octobre 2025.

Lagardère

Lagardère a lancé avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 5 ans, avec un coupon annuel de 4,75%. Le groupe de distribution et d’édition précise que le produit de cette émission est destiné à ses besoins généraux, en ce compris le remboursement d’une facilité bancaire relais mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024. Elle permettra à Lagardère SA d’allonger la maturité moyenne de son endettement.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté en avril de 0,6% alors qu'elles étaient anticipées en recul de 1,5%. Elles avaient augmenté de 3,4% en mars.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, celles sur la balance commerciale en avril et celles de la oroductivité et coût unitaire du travail au premier trimestre seront publiées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,04% à 1,1414 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en hausse après la publication des indicateurs PMI. En zone euro, le PMI composite a été proche de la stagnation en mai en raison de la dégradation de l’activité dans les services. Aux Etats-Unis, les créations d’emplois en mai ont été nettement inférieures aux attentes dans le secteur privé. Demain après-midi, la BCE devrait annoncer une nouvelle réduction de ses taux. Côté valeurs, Rémy Cointreau a progressé après avoir annoncé un retour à la croissance de ses ventes. Le CAC 40 a gagné 0,53% à 7804 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,53% à 5404 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la séance de ce mercredi en ordre dispersé après des données économiques décevantes. Les investisseurs ont pris connaissance de créations d’emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé et de la contraction du secteur des services en mai pour la première fois depuis près d’un an. Hier, le président américain Donald Trump a bien augmenté les droits de douane de 25 à 50% sur les importations d'acier et d'aluminium. Le Dow Jones a perdu 0,22% à 42427 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,32% à 19460 points.