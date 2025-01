Facturations T4 en baisse de -4,3%, à relativiser

En dépit d’une activité résiliente, les facturations du T4 2024 sont ressorties en baisse de -4,3% YoY à 10,9 M€ (après -1,2% sur les 9 premiers mois de l’exercice). La variation à taux de changes constants était de -5,7% sur le T4 (après -2,1% sur les 9M). Le groupe a été impacté par (1) une base de comparaison élevée sur le mois de décembre au UK, (2) les problèmes techniques de la plateforme web en France, et (3) la baisse structurelle de l’activité B to C. L’activité du groupe est résiliente (diversité et multiplicité des clients/secteurs, récurrence, …). Cependant la conjoncture est morose et la visibilité est très limitée. Nous ajustons notre modèle à la suite de la publication et réitérons notre objectif de cours à 1,75 €. Nous abaissons notre opinion d’Achat à Neutre. Le titre se traite à 8,8x l’EV/EBIT 2025 sur nos estimations.