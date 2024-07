UPERGY

Facturations T2 en dessous de nos attentes à 10,9 M€ soit -1,6% YoY

Opinion abaissée à Achat et OC à 2,25 € vs 2,75 € au T1

Dans un environnement toujours perturbé, le groupe a publié des facturations en baisse au T2 à 10,9 M€ contre 11,1 M€ l’an passé . Globalement au S1 2024, les facturations ressortent également en léger retrait à 22,8 M€ par rapport au S1 2023 à 23,0 M€. Les facturations S1 étant inférieures à la guidance, nos estimations d’activité et de profitabilité sont revues à la baisse sur l’année 2024. Le CA 2024 est dorénavant estimé à 44,5 M€ et l’EBIT abaissé à 1,6 M€ du fait de frais supplémentaires sur les approvisionnements et de la hausse prévisible des stocks. Ces révisions impactent l’OC à la baisse à 2,25 € vs 2,75 € et nous abaissons notre opinion à Achat vs Achat Fort. Les paramètres de marché et les multiples boursiers des comparables du groupe ont été mis à jour. Le potentiel de hausse reste toujours attractif à +20%, nous abaissons notre opinion à Achat . Le titre se traite à 5,8x l’EV/EBIT NTM, vs une moyenne sur 5 ans à 9,5x.