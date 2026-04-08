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FactSet en baisse après l'annonce du départ de sa directrice financière
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du fournisseur de données financières FactSet FDS.N ont chuté jusqu'à 3,8 %, pour s'établir en baisse de 1,7 % à 223,85 $ ** FDS annonce que la directrice financière, Helen Shan, quittera ses fonctions et sera remplacée par Joshua Warren, à compter du 13 avril

** David Motemaden, analyste chez Evercore, se dit surpris par la soudaineté du départ de Shan

** L'arrivée d'un nouveau directeur financier avant l'actualisation prévue de la stratégie et de l'objectif à long terme en septembre est logique, mais le départ soudain d'un membre de l'équipe de direction de longue date est légèrement négatif pour l'action - Motemaden

** Trois courtiers sur 20 évaluent le titre à "acheter", 12 à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 248 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FDS a baissé de 21,6 % depuis le début de l'année

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