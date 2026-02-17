FactSet chute alors que Wells Fargo réduit le PT en raison de la concurrence croissante de l'IA

17 février - ** Les actions de la société d'analyse de données FactSet Research FDS.N chutent de 7,6% à 190,15

** Wells Fargo réduit les prévisions sur FDS de 215 à 195 $, ce qui implique une baisse de 5,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société déclare que si la dynamique commerciale est forte et devrait se poursuivre dans un contexte de marchés financiers favorables, elle reste préoccupée par l'intensification de la concurrence

** L'IA a abaissé les barrières à l'entrée pour construire des produits concurrents, et nous voyons le risque que la compression des marges puisse persister au-delà de 2026 alors que FDS fait des investissements pour maintenir son avantage - Wells Fargo

** 3 analystes sur 20 estiment que l'action est "achetée", 12 "conservée" et 5 "vendue" ou "fortement vendue"; le PT médian est de 305 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, FDS a baissé de 58,3 % au cours des 12 derniers mois