Facebook pourrait interdire les publicités politiques avant la présidentielle US-Bloomberg

(Actualisé avec contexte, absence de commentaires de Biden et Trump) 10 juillet (Reuters) - Facebook FB.O envisage d'interdire les publicités à caractère politique sur ses réseaux sociaux avant la tenue de l'élection présidentielle américaine en novembre, rapporte vendredi Bloomberg https://bloom.bg/2ZY7F6X, citant une source proche du dossier. Cette possible interdiction est toujours en discussion et n'a pas encore été finalisée, ajoute l'agence. Un porte-parole de Facebook a indiqué que le groupe ne souhaitait pas faire de commentaires. Le groupe de réseaux sociaux, qui détient Instragram et Whatsapp, fait l'objet de critiques répétées sur sa gestion des publicités à caractère politique et est accusé d'être un vecteur de propagation des "fake news". L'an dernier, son concurrent Twitter TWTR.N a interdit les publicités à caractère politique mais Facebook s'est refusé à faire de même, disant ne pas vouloir étouffer le discours politique. L'équipe de campagne de Joe Biden, qui brigue la présidence des Etats-Unis pour le camp démocrate, n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. Le mois dernier, l'ancien vice-président des Etats-Unis avait publié une lettre ouverte au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, pour l'inviter à instaurer un système de vérification des informations dans les publicités politiques qui seront diffusées au cours des deux semaines précédant l'élection du 3 novembre. L'équipe de campagne du président républicain Donald Trump n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. (Neha Malara et Elizabeth Culliford, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.23% TWITTER NYSE -0.90%