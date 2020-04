Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook investit dans la filiale télécom de Reliance Industries en Inde Reuters • 22/04/2020 à 08:42









BENGALORE, 22 avril (Reuters) - Facebook FB.O va acquérir 10% du capital de Jio Platforms, filiale numérique de l'indien Reliance Industries RELI.NS , pour 5,7 milliards de dollars, alors que l'entreprise cherche à tirer parti de sa messagerie WhatsApp pour les paiements numériques. L'accord permettra au groupe indien de réduire la dette accumulée pour prendre la tête du marché des télécommunications avec Jio Infocomm. Facebook deviendra ainsi le premier actionnaire minoritaire de Jio Platforms, précise cette dernière dans un communiqué. L'accord valorise la compagnie à 66 milliards de dollars. WhatsApp, qui compte 400 millions d'utilisateurs en Inde, tente d'obtenir l'autorisation de déployer son service de paiement numérique en Inde, ce qui lui permettrait de rivaliser avec Google Pay GOOGL.O et Paytm. (Bhargav Acharya, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -4.17% ALPHABET-A NASDAQ -3.88%