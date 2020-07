Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook fait état d'une progression de 11% de ses revenus au T2 Reuters • 31/07/2020 à 00:21









(.) SAN FRANCISCO, 31 juillet (Reuters) - Facebook FB.O , qui publiait jeudi ses résultats financiers, a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une augmentation des dépenses publicitaires d'annonceurs soucieux de toucher des consommateurs confinés chez pour cause de pandémie. Le réseau social a affiché des revenus de 18,69 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un chiffre de 17,40 milliards selon les données IBES de Refinitiv. En hausse de 11% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires de Facebook progresse à son rythme le plus lent depuis que la plateforme créée par Mark Zuckerberg est entrée en Bourse, mais les analystes anticipaient un fléchissement de 3%. Les revenus publicitaires, qui constituent la quasi-totalité des revenus de Facebook, gagnent 10% à 18,3 milliards. Le nombre de ses utilisateurs mensuels actifs est passé lui à 2,7 milliards. Le bénéfice net ressort à 5,18 milliards de dollars, soit $1,80 par action, contre 2,62 milliards un an plus tôt, quand une provision de 2 milliards passée dans le cadre d'un litige avec la Commission fédérale du commerce (FTC) avait pesé sur les résultats. En après-Bourse, le cours de l'action Facebook progressait de 7%. Selon Debra Aho Williamson, analyste chez eMarketer, "Facebook a réussi à attirer sur sa plateforme des sociétés numériques natives, surtout ceux qui vendent des produits ou des services qui peuvent être utilisés ou consommés à la maison". "Même si Facebook ne publie pas de détails sur le chiffre d'affaire d'Instagram, nous pensons que l'application a été un contributeur en croissance rapide du chiffre d'affaire totale de la compagnie", ajoute-t-elle. Les coûts et dépenses ont progressé de 4% à 12,7 milliards. (Katie Paul avec Subrat Patnaik à Bangalore version française Henri-Pierre André)

