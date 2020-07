Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook fait état d'une progression de 11% de ses revenus au 2e trimestre Reuters • 30/07/2020 à 22:52









FACEBOOK FAIT ÉTAT D'UNE PROGRESSION DE 11% DE SES REVENUS AU 2E TRIMESTRE SAN FRANCISCO (Reuters) - Facebook, qui publiait jeudi ses résultats financiers, a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une augmentation des publicités d'entreprises sur sa plateforme pour toucher des consommateurs confinés sur fond de pandémie. Le réseau social a affiché des revenus de 18,69 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an. Les analystes tablaient sur un chiffre de 17,40 milliards selon les données IBES de Refinitiv. Facebook ajoute que le nombre de ses utilisateurs mensuels actifs est passé à 2,7 milliards. Le bénéfice net ressort à 5,18 milliards de dollars, soit $1,80 par action, contre 2,62 milliards un an plus tôt, quand une provision de 2 milliards passée dans le cadre d'un litige avec la Commission fédérale du commerce (FTC) avait pesé sur les résultats. (Katie Paul avec Subrat Patnaik à Bangalore; version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.52%