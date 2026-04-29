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Facebook et Instagram sont accusés d'avoir enfreint les règles et doivent prendre davantage de mesures pour protéger les enfants de moins de 13 ans, estime l'UE
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Meta Platform META.O Facebook et Instagram ont été accusés mercredi d'avoir enfreint les règles technologiques phares de l'UE et doivent prendre davantage de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d'accéder à ces deux réseaux sociaux, ont déclaré mercredi les régulateurs européens.

Ces accusations, fondées sur la loi sur les services numériques (Digital Services Act), qui impose aux géants de la tech de prendre davantage de mesures pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes, font suite à une enquête de deux ans menée par la Commission européenne.

L'autorité européenne de régulation des technologies a déclaré que Meta ne faisait pas assez pour faire respecter ses restrictions interdisant aux enfants de moins de 13 ans d'utiliser Facebook et Instagram, et que les mesures visant à les identifier et à les exclure lorsqu'ils accèdent aux services étaient insuffisantes.

Elle a indiqué que 10 à 12 % des enfants de moins de 13 ans en Europe utilisent Facebook et Instagram.

“Nos conclusions préliminaires montrent qu’Instagram et Facebook ne font que très peu pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder à leurs services”, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, dans un communiqué.

“Les conditions générales ne devraient pas être de simples déclarations écrites, mais plutôt le fondement d’actions concrètes visant à protéger les utilisateurs, y compris les enfants”, a-t-elle ajouté.

La Commission a déclaré que les deux plateformes devaient modifier leur méthodologie d'évaluation des risques et renforcer les mesures visant à empêcher, détecter et exclure les mineurs de leurs services.

Meta peut répondre à ces accusations et prendre des mesures avant que la Commission ne rende sa décision. Les infractions à la DSA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

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