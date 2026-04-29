Facebook et Instagram doivent prendre davantage de mesures pour empêcher l'accès aux moins de 13 ans, met en garde l'UE dans le cadre des poursuites engagées contre Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta pourrait se voir infliger une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial

* Meta affirme ne pas être d'accord avec les conclusions préliminaires et annoncera de nouvelles mesures

* L'autorité de régulation estime que les conditions générales devraient servir de base à des mesures concrètes

(Ajout de commentaires supplémentaires de Meta au paragraphe 6) par Foo Yun Chee

Facebook et Instagram, filiales de Meta Platforms META.O , ont été accusées mercredi d'avoir enfreint les règles technologiques historiques de l'Union européenne et doivent prendre davantage de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d'accéder aux réseaux sociaux, ont déclaré les régulateurs européens.

Ces accusations, ou "conclusions préliminaires" au titre de la loi sur les services numériques (DSA), qui impose aux géants de la tech de prendre davantage de mesures pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes, font suite à une enquête de deux ans menée par la Commission européenne.

Meta, qui a déclaré ne pas être d'accord avec les conclusions préliminaires, peut répondre aux accusations et prendre des mesures avant que la Commission ne rende sa décision finale. Les infractions à la DSA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

Cette initiative de l'UE intervient dans un contexte de préoccupations croissantes à l'échelle mondiale concernant l'impact des réseaux sociaux sur les enfants, les entreprises et les gouvernements, ce qui incite les géants de la tech à faire preuve de plus d'initiative et à prendre des mesures plus efficaces.

L'autorité européenne de régulation des technologies a déclaré que Meta n'avait pas fait assez pour faire respecter ses restrictions d'âge sur Facebook et Instagram et que les mesures visant à identifier les enfants de moins de 13 ans et à les exclure lorsqu'ils accèdent aux services étaient insuffisantes.

Elle a indiqué qu'entre 10% et 12% des enfants de moins de 13 ans en Europe utilisaient Facebook et Instagram. Meta a toutefois contesté ces chiffres, affirmant qu'ils reposaient sur une poignée d'enquêtes menées auprès des utilisateurs il y a près de dix ans.

"Nos conclusions préliminaires montrent qu’Instagram et Facebook ne font que très peu pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder à leurs services", a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, dans un communiqué.

"Les conditions générales ne devraient pas être de simples déclarations écrites, mais plutôt le fondement d’actions concrètes visant à protéger les utilisateurs, y compris les enfants", a-t-elle ajouté.

Meta affirme avoir mis en place des mesures pour détecter et supprimer les comptes d'enfants de moins de 13 ans et qu'elle annoncera des mesures supplémentaires la semaine prochaine.

"Déterminer l’âge est un défi à l’échelle du secteur, qui nécessite une solution à l’échelle du secteur, et nous continuerons à collaborer de manière constructive avec la Commission européenne sur cette question importante", a déclaré un porte-parole de Meta.

La Commission a déclaré que les deux plateformes devaient modifier leur méthodologie d'évaluation des risques et renforcer les mesures visant à prévenir, détecter et exclure les mineurs de leurs services.

Si les régulateurs estiment que ces mesures ne sont toujours pas suffisantes, ils peuvent toujours infliger une amende, bien que cette étape ne soit envisagée que dans plusieurs mois.