Face à une reprise "très graduelle", Oddo BHF se montre plus prudent sur LVMH
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:32
Oddo BHF a annoncé vendredi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre LVMH de 695 à 583 euros, expliquant toujours anticiper une amélioration très graduelle de l'activité du géant français du luxe.
Dans une note parue dans la matinée, l'analyste explique que cette nouvelle cible reflète un profil de risque plus élevé et des estimations légèrement réduites, tout en soulignant que le dossier reste favorable à un horizon de 12 mois.
Si l'intermédiaire évoque un marché en réaccélération très modérée, il souligne ne pas voir de raison de tabler sur des améliorations importantes dès le premier trimestre de l'année.
Des prévisions de croissance revues à la baisse
Oddo indique avoir revu à la baisse ses prévisions, pour désormais tabler sur une décroissance organique de 1,5% dans l'activité phare de mode et de maroquinerie sur les trois premiers mois de l'année, contre 0% précédemment. Toujours en données organiques, il table sur une croissance des ventes totales au niveau du groupe de 1% sur le trimestre, et non plus de 2%.
Pour ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2026, son estimation de croissance organique s'établit dorénavant à 3,9% dans la mode et maroquinerie, à comparer avec 4,4% jusqu'ici, et de 3,8% s'agissant du groupe, contre 4,3% auparavant.
A la Bourse de Paris, l'action LVMH cédait 0,1% vendredi matin, dans un indice CAC 40 en repli de près de 0,8%. En raison de la morosité qui pèse actuellement sur le secteur du luxe, le titre perd encore plus de 29% depuis le début de l'année.
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