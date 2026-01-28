Face à une concurrence accrue, Walmart revalorise le salaire de ses pharmaciens
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:50
Le premier distributeur mondial précise que cette revalorisation concernera 3 000 salariés répartis dans ses 4 600 officines aux Etats-Unis.
Elle s'étendra également aux préparateurs en pharmacie, dont le salaire moyen horaire est actuellement de 22 dollars, mais qui pourraient désormais voir leur rémunération grimper jusqu'à 40,5 dollars de l'heure, reflétant l'importance croissante de ces métiers au sein de l'entreprise.
Dans un communiqué, Walmart rappelle qu'aucun diplôme universitaire n'est nécessaire pour rejoindre ses équipes en pharmacie, que ce soit comme employé, technicien ou responsable opérationnel d'équipe, tout en soulignant qu'il prend en charge le financement de la formation permettant à ses salariés d'obtenir la certification de technicien en pharmacie.
Depuis 2016, ce sont ainsi plus de 22 000 de ses employés qui ont obtenu leur certification, leur ouvrant ainsi l'accès à des avantages tels qu'une couverture médicale de qualité à moindre coût, des plans d'épargne retraite 401(k) et des congés parentaux.
Actuellement en pleine effervescence, notamment en raison de l'engouement qui entoure les traitements anti-obésité, le secteur de la santé a généré quelque 21 000 emplois en décembre aux Etats-Unis, s'imposant ainsi comme le deuxième plus gros contributeur à la création de postes outre-Atlantique, derrière la restauration, qui a généré 50 000 emplois sur le même mois.
Valeurs associées
|117,0400 USD
|NASDAQ
|+0,09%
