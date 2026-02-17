Face à une baisse des volumes, Verallia va fermer des sites en Europe
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:08
Parmi les actions, plusieurs projets conçus et portés par les équipes locales sont envisagés : la fermeture d'un site en Allemagne (Essen), l'arrêt d'un four en fin de vie en France (Châteaubernard) et l'arrêt d'un autre four au Royaume-Uni cette fois (Knottingley) en parallèle du redémarrage d'un four plus performant à proximité (Leeds).
La société précise que ces projets s'inscrivent dans une logique de performance durable et environnementale soutenue par une politique d'investissements disciplinée. Le groupe précise qu'il engagera un dialogue étroit avec les partenaires sociaux.
Pour justifier ces actions, Verallia indique que le secteur de l'emballage en verre en Europe a traversé des phases successives de ralentissement pendant la Covid-19, puis de reprise post-pandémie avant de connaître un fort repli en 2023 (-13% de volumes) marquant un retour à un niveau structurellement plus bas, inférieur à 2019.
Cette baisse des volumes est la conséquence d'une demande moins dynamique liée à la réduction de la consommation d'alcool en Europe (-4% depuis 2019), couplée à des tensions accrues sur certains flux d'exportation des clients.
Valeurs associées
|22,3400 EUR
|Euronext Paris
|-1,41%
