Face à Nvidia, Huawei dévoile ses projets de puces et de puissance de calcul

Huawei a présenté jeudi pour la première fois ses projets à long terme en matière de puces et a annoncé le lancement des clusters informatiques les plus puissants au monde, soulignant ainsi la volonté de la Chine de réduire sa dépendance à des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs comme Nvidia NVDA.O .

Dans une annonce rompant avec des années de secret autour de ses activités dans les puces et susceptible d’accentuer les enjeux de la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis, Huawei HWT.UL a présenté des calendriers détaillés pour ses puces d’intelligence artificielle Ascend et ses puces de serveurs Kunpeng.

Eric Xu, président tournant de Huawei, a également révélé lors d’une présentation que l’entreprise disposait désormais d’une mémoire propriétaire à large bande passante, une technologie actuellement dominée par les Sud-Coréens SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS .

"Nous suivrons un cycle de lancement d'un an et doublerons la capacité de calcul à chaque lancement", a déclaré Eric Xu lors de la conférence annuelle Huawei Connect, qui s'est tenue à Shanghai.

Ces dernières semaines, la Chine a intensifié ses actions contre Nvidia, le principal fabricant mondial de puces d'IA, tout en mettant en avant la fabrication nationale de puces.

Lundi, la Chine a accusé Nvidia de violation de la loi anti-monopole. Pékin a aussi ordonné aux grandes entreprises de suspendre leurs achats et d’annuler les commandes de puces d’IA, selon le Financial Times.

L'annonce de Huawei semble soigneusement programmée pour maximiser son impact avant un appel téléphonique prévu vendredi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, à la suite des discussions commerciales de cette semaine.

Huawei a annoncé en 2018 son intention de fabriquer des puces mais le géant chinois est resté par la suite très secret sur ses efforts en la matière après l'imposition de sanctions américaines en 2019, Washington accusant l’entreprise de représenter un risque pour la sécurité nationale. Huawei a nié ces accusations.

Depuis, les analystes estiment que le groupe est devenu un leader du développement de l’industrie chinoise des semi-conducteurs.

(Rédigé par Brenda Goh et Che Pan, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)