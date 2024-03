Face à la prochaine baisse des taux, privilégier les stratégies actives (Carmignac)

(AOF) - "Si un fonds monétaire ou un compte à terme rémunère actuellement à un taux facial attractif, ce taux sera vraisemblablement plus bas quand il renouvellera son placement", avertit Kevin Thozet, membre du comité d'Investissement de Carmignac. "Sauf retour de l'inflation et des hausses de taux, les taux servis par les marchés monétaires vont aller en déclinant", prévoit-il. Les "investisseurs et épargnants seront confrontés au risque de réinvestissement – le risque d'enregistrer des pertes relatives si les rendements des placements actuels sont réinvestis à un taux d'intérêt plus faible".

"Il convient de s'assurer dès aujourd'hui des rendements attractifs pour l'avenir", estime le gérant, soulignant que "les marchés du crédit offrent un surcroît de rendement qu'un investisseur peut capter pour les trimestres, voire les années, à venir".

"Cette appétence pour les stratégies offrant un surcroît de performance" devrait selon lui "contribuer à la bonne tenue des actifs de portage et au retour en grâce de la gestion active au détriment du monétaire".