"Face à la faiblesse de la croissance de l'euro, le risque de récession augmente "(Neuberger Berman)

(AOF) - Après la réunion de la BCE hier, Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman considère que les décisions prises sont conformes aux attentes du marché, et que la surprise vient en fait des prévisions d'inflation de la BCE, qui montrent des perspectives plus élevées pour le taux de base cette année et l'année prochaine.

En effet, les projections d'inflation hors énergie et alimentation sont revues à la hausse en raison de la robustesse du marché du travail et de l'augmentation du coût unitaire de la main d'œuvre : 5,1 % en 2023 contre une augmentation de 4,7 % prévue en mars dernier.

De quoi laisser penser, estime l'analyste à ce que la BCE augmente encore ses taux, à 3,75 % au minimum, et qu'elle ne réduira pas ses taux directeurs prochainement.

Les obligations courtes à moyens termes sont les perdantes, leur rendement augmentant d'environ 0,10%.

Et Patrick Barbe de conclure : "Compte tenu de la faiblesse structurelle de la croissance de l'euro, le risque de récession augmente depuis l'adoption par les banques d'une stratégie de prêt très prudente, qui pourrait s'aggraver si on considère le décalage d'au moins 9 mois pour l'impact des hausses de taux sur l'activité. Ainsi, la décision de la BCE devrait conduire à une croissance plus faible que celle attendue par la BCE, et une baisse plus rapide de l'inflation avec un taux de base moyen inférieur à 5%".