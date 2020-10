Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Face à la deuxième vague de coronavirus, ADP révise en baisse ses prévisions Reuters • 23/10/2020 à 08:41









FACE À LA DEUXIÈME VAGUE DE CORONAVIRUS, ADP RÉVISE EN BAISSE SES PRÉVISIONS PARIS (Reuters) - Le groupe ADP a publié vendredi un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 52,7% à 1,669 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année et, face à la reprise épidémique, a révisé à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. "La recrudescence de l'épidémie en France et en Europe nous amène à revoir à la baisse nos hypothèses de trafic pour Paris Aéroport en 2020 de -63% à une fourchette de -65% à -70% par rapport à 2019", prévient le président-directeur général d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, dans un communiqué. "Notre prévision pour le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 est en conséquence située dans une fourchette de -2,3 à -2,6 milliards d'euros par rapport à 2019." Sur les neuf premiers mois de l'année, ADP, qui ne versera pas d'acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020, fait état d'un trafic en baisse de 61,8% à 72,3 millions de passagers entre le 1er janvier et le 30 septembre (hors trafic d'Istanbul Atatürk et hors trafic de GMR Airports - en Inde, Philippines et Grèce - en 2019). Les aéroports franciliens de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly) ont subi eux un baisse plus marquée de 66,3% à 27,8 millions de passagers. A plus long terme, ADP maintient sa projection d'un possible retour "à la fin de la période comprise entre 2024 et 2027" au trafic qui était enregistré dans les aéroports franciliens en 2019, avant que la pandémie ne mette le transport aérien à genoux. (Bureau de Paris)

