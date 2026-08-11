Face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, la Chine mise sur les prévisions météorologiques basées sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon des chercheurs, les modèles d'IA chinois égalent ou surpassent les prévisions conventionnelles sur certains critères

* Les modèles d’IA fournissent des prévisions bien plus rapidement que les systèmes de supercalculateurs basés sur la physique

* L'IA reste toutefois en retrait par rapport aux modèles conventionnels en matière de prévision de l'intensité des tempêtes

par Casey Hall et Chenxi Yang

Alors que les météorologues suivaient ces derniers jours la trajectoire du typhon Dolphin en direction de la Chine, une nouvelle génération de modèles météorologiques basés sur l’intelligence artificielle a fonctionné en parallèle des systèmes de prévision traditionnels, soulignant l’émergence de la Chine comme acteur de premier plan dans la course à l’amélioration des prévisions météorologiques.

Les systèmes développés en Chine, notamment Fengwu (mis au point par le Laboratoire d’IA de Shanghai), Pangu (de Huawei) et Fuxi (de l’université de Fudan), font partie d’une poignée de modèles de prévision basés sur l’IA qui, selon les chercheurs, peuvent générer des prévisions bien plus rapidement que les systèmes conventionnels tout en les égalant, voire en les surpassant, sur certains critères de précision. Pendant des décennies, les prévisions météorologiques se sont appuyées sur des modèles numériques fonctionnant sur des supercalculateurs qui simulent la physique atmosphérique. Les modèles d’IA, quant à eux, apprennent des schémas à partir de vastes archives d’observations météorologiques historiques et peuvent produire des prévisions en un temps record. Cette technologie est de plus en plus testée pendant la saison des typhons en Asie de l’Est, où même de légères améliorations dans les prévisions de trajectoire peuvent aider les autorités à mieux se préparer aux inondations,à organiser les évacuations et à gérer les perturbations potentielles des transports .

L’essor des prévisions météorologiques basées sur l’IA a créé un nouveau champ de concurrence entre les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les agences météorologiques, la Chine s’imposant comme l’un des principaux acteurs du secteur.

Parmi les systèmes de prévisions par IA les plus connus au monde figurent GraphCast et GenCast de Google GOOGL.O , FourCastNet soutenu par Nvidia NVDA.O , ainsi que le système de prévisions par IA du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, connu sous le nom d’AIFS.

“LES GENS ONT BESOIN D’INFORMATIONS”

Fengwu a attiré l’attention après que des développeurs ont rapporté qu’il surpassait GraphCast pour environ 80 % des variables météorologiques évaluées et qu’il étendait ses prévisions mondiales à moyen terme au-delà de 10 jours. “Face à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, les gens ont besoin d’informations pour prendre des décisions, qu’il s’agisse des collectivités locales, du gouvernement national, mais aussi du citoyen lambda, des agriculteurs et des pêcheurs,” a déclaré Sun Zhi, directeur technique de Techwind, la société chargée des applications industrielles de Fengwu. “Nous voulons donc contribuer à fournir de meilleures informations afin que les gens puissent prendre des décisions.”

Si les systèmes d’IA deviennent un complément de plus en plus important aux prévisions conventionnelles en raison de leur rapidité et de leurs coûts de calcul réduits, ils ne sont toutefois pas près de remplacer entièrement les modèles météorologiques traditionnels dans un avenir proche. Selon M. Sun, de Techwind, les modèles d’IA sont déjà capables de prédire la trajectoire des typhons — cinq jours avant que Dolphin ne touche terre, Fengwu avait prédit l’heure et le lieu où il allait frapper la Chine continentale avec une marge d’erreur de 30 minutes et 30 km (19 miles) — mais ils restent en deçà des prévisions météorologiques conventionnelles pour ce qui est de prédire l’intensité d’une tempête et n’ont pas encore fait leurs preuves dans la prévision d’événements climatiques majeurs. “Si nous prédisons un événement lié au changement climatique 18 mois à l’avance, les gens n’y croiront pas,” a déclaré M. Sun. “Ils ont besoin de savoir que c’est fiable. Nous devons mener des années de recherche scientifique avant que les gens ne nous fassent confiance lorsque nous annonçons qu’un phénomène El Niño va se produire ou que le changement de température à la surface de la mer va affecter le cycle de reproduction des poissons.” Alors que les prévisionnistes technologiques s’efforcent de rendre leurs systèmes toujours plus sophistiqués, l’utilisation conjointe des deux méthodes devrait se poursuivre pendant un certain temps.