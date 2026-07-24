Fabrice Kremer va succéder à Guy Wagner en tant que directeur des investissements de BLI

BLI - Banque de Luxembourg Investments a annoncé la nomination de Fabrice Kremer au poste de directeur des investissements, à compter du 1er janvier 2027. Dans ses nouvelles fonctions, il succède à Guy Wagner, qui va prendre sa retraite après plus de 40 ans dans la société. Ce dernier accompagnera cette transition jusqu’à fin 2026.

Directeur général de BLI entre 2005 et 2022 , Guy Wagner était devenu head of asset management avant de céder une partie de ses fonctions à Marc Erpelding en novembre dernier. Depuis, il était encore directeur des investissements de la société de gestion de Banque du Luxembourg et gérant du fonds BL Global Flexible EUR.

Autre nomination à la Banque de Luxembourg

De son côté, Fabrice Kremer a rejoint l e département Multigestion de la société en 2006 . Par la suite, il a obtenu la gestion des fonds de fonds d’allocation flexible dont BL Fund Selection 0-50. Depuis cinq ans, il assure également la coordination d’allocation d’actifs de BLI.

À partir du 1er janvier 2027, il sera responsable de la stratégie d’allocation d’actifs, épaulé, pour la sélection des valeurs individuelles, par Marc Erpelding, head of asset management , ainsi que par les autres membres des équipes de gestion de BLI. Fabrice Kremer va également piloter les analyses macroéconomiques et financières.

BLI indique également que Damien Petit, directeur des investissements de la Banque de Luxembourg, continue de définir la stratégie d’investissement globale de la Banque afin d’orienter les choix d’allocation d’actifs dans les portefeuilles des clients. Dans son communiqué, la société précise que «cette répartition claire des responsabilités entre les deux entités permet de maintenir une cohérence stratégique globale, tout en respectant les spécificités et expertises propres à chacune».

Avec 35 fonds, BLI gère un encours de 11,82 milliards d’euros au 30 juin 2026.

Bastien Boname