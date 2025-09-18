 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
FAA ralentit les vols à destination de Denver en raison d'un problème d'équipement de contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale de l'aviation ralentit les vols à destination de l'aéroport international de Denver jeudi en raison d'un problème d'équipement de contrôle du trafic aérien.

La FAA a indiqué aux compagnies aériennes que des problèmes d'automatisation entre une tour de contrôle d'approche et le contrôle du trafic aérien de Denver nécessitaient des procédures de transfert manuel pour les vols, entraînant des retards de 16 à 45 minutes en moyenne.

