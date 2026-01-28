F5 grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

28 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité F5 Inc FFIV.O en hausse de 9,8 % à 297 $ avant le marché

** F5 revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

** Les efforts de remédiation et la demande constante pour la sécurité des applications aident à compenser les impacts d'une récente violation des systèmes

** La société s'attend maintenant à une croissance du chiffre d'affaires de 5 % à 6 % pour l'exercice 2026, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 0 % à 4 %

** La société prévoit un BPA annuel ajusté de 15,65 à 16,05 dollars, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 14,50 à 15,50 dollars

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre devrait se situer entre 770 et 790 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (748,3 millions de dollars) - données LSEG

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice du 1er trimestre ont dépassé les estimations

** Quatre analystes sur 14 évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf l'évaluent à "conserver", un à "vendre"; PT médian à 320 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le FFIV a progressé de 2,8 % au cours de l'année écoulée