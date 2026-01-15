F5 en hausse, JP Morgan ayant relevé sa note à "surpondérer"

15 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité F5

FFIV.O augmentent de 3,9 % à 277,84 $ avant le marché

** JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"

** L'objectif de cours passe de 295 $ à 345 $, soit une hausse d'environ 29 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La note moyenne de 14 analystes est "hold"; l'objectif de cours médian est de 295 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 1,5 %