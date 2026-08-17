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EyePoint s'effondre après l'échec d'un médicament ophtalmologique expérimental à atteindre son objectif principal lors d'une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 14:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique EyePoint

EYPT.O a chuté de 62,7 % à 5,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament ophtalmologique expérimental Duravyu n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée le comparant à l'Eylea, le médicament ophtalmologique phare de Regeneron, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, l'une des principales causes de perte de vision

** EYPT précise qu’une analyse excluant neuf patients dont la perte de vision n’était pas liée à la DMLA humide a montré que Duravyu présentait des performances similaires à celles d’Eylea

** La société précise que Duravyu a réduit la charge thérapeutique de 42 % par rapport à Eylea, soit environ deux injections en moins jusqu’à la semaine 56

** EYPT précise que 54 % des patients n’ont pas eu besoin d’injections supplémentaires jusqu’à la semaine 56 et que 79 % n’ont reçu aucune ou une seule injection supplémentaire

** La société prévoit de disposer des données d’une deuxième étude de phase avancée sur la DMLA humide au quatrième trimestre 2026 et envisage de déposer une demande d’autorisation auprès de la FDA au premier semestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 19 % depuis le début de l'année

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