EyePoint poursuit son rival Ocular Therapeutix, alléguant des informations mensongères concernant un médicament pour les yeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EyePoint EYPT.O a intenté une action en justice vendredi, accusant son rival Ocular Therapeutix OCUL.O de diffuser des informations fausses ou trompeuses sur EyePoint et sur son principal médicament expérimental pour les yeux.

La plainte a été déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Middlesex pour le Commonwealth du Massachusetts.

Les deux entreprises sont rivales dans la course au développement de traitements plus durables pour les maladies graves de la rétine, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une cause majeure de perte de vision chez les personnes âgées.

EyePoint a déclaré qu'Ocular Therapeutix avait fait des déclarations qui dénaturaient l'entreprise et les résultats cliniques de son médicament, le Duravyu.

La société accuse Ocular Therapeutix de diffamation, de dénigrement commercial et de violation de la loi du Massachusetts sur la protection des consommateurs. Elle accuse également Ocular Therapeutix d'interférer avec ses relations commerciales.

Ocular n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

EyePoint demande au tribunal d'ordonner à Ocular Therapeutix de cesser de faire ces déclarations, de se rétracter publiquement et de payer des dommages-intérêts et des frais de justice.

Le Duravyu est actuellement évalué dans des études de phase avancée pour la DMLA humide et l'œdème maculaire diabétique, avec des données pour la DMLA humide attendues à partir de la mi-2026.

Le principal médicament oculaire d'Ocular, Axpaxli , a quant à lui atteint le mois dernier l'objectif principal d'un essai clé de phase avancée, aidant les patients atteints de DMLA humide à maintenir leur vision par rapport à Eylea, le médicament phare approuvé de Regeneron REGN.O .