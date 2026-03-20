EyePoint poursuit son rival Ocular Therapeutix, alléguant de fausses déclarations concernant un médicament oculaire

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(Ajout de la réponse d'Ocular au paragraphe 7)

EyePoint EYPT.O a déposé vendredi une plainte accusant sa rivale Ocular Therapeutix OCUL.O de diffuser des informations fausses ou trompeuses au sujet d'EyePoint et de son principal médicament oculaire expérimental.

La plainte a été déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Middlesex pour le Commonwealth du Massachusetts.

Les deux entreprises sont rivales dans la course au développement de traitements plus durables pour les maladies graves de la rétine, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide, une cause majeure de perte de vision chez les personnes âgées.

EyePoint a déclaré qu'Ocular Therapeutix avait fait des déclarations qui dénaturaient l'entreprise et les résultats cliniques de son médicament, le Duravyu.

La société accuse Ocular Therapeutix de diffamation, de dénigrement commercial et de violation de la loi du Massachusetts sur la protection des consommateurs. Elle accuse également Ocular Therapeutix d'ingérence dans ses relations commerciales.

EyePoint demande au tribunal d'ordonner à Ocular Therapeutix de cesser de faire ces déclarations, de se rétracter publiquement et de payer des dommages-intérêts et des frais de justice.

"Nous sommes confiants dans nos déclarations et sommes impatients de répondre au cours de la procédure judiciaire", a déclaré un porte-parole d'Ocular.

Le Duravyu est actuellement évalué dans des études de phase avancée pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide et l'œdème maculaire diabétique, avec des données pour la DMLA humide attendues à partir de la mi-2026.

Le principal médicament oculaire d'Ocular, Axpaxli , a quant à lui atteint le mois dernier l'objectif principal d'un essai clé de phase avancée, aidant les patients atteints de DMLA humide à maintenir leur vision par rapport à Eylea, le médicament phare approuvé de Regeneron REGN.O .