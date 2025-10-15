EyePoint Pharma chute après la fixation du prix de son offre d'actions de 150 millions de dollars

** Les actions d'EyePoint Pharmaceuticals EYPT.O ont baissé de 6,9 % à 12,25 $ en début de marché, après la fixation, durant la nuit, du prix de son offre complémentaire de 150 millions de dollars

** La société a vendu mardi dernier () 12,5 millions d'actions, dont 1,5 million de bons de souscription préfinancés, à 12 dollars, soit une décote de 8,8 % par rapport à la dernière vente

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement de son médicament, Duravyu, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (wet AMD) et l'œdème maculaire diabétique (DME), et pour soutenir les initiatives de développement du pipeline à un stade plus précoce ** Après la cloche mardi, la société a annoncé le lancement du programme de phase 3 pour Duravyu dans l'œdème maculaire diabétique, une affection oculaire qui provoque une vision floue chez les personnes atteintes de diabète, le premier dosage étant prévu pour le premier trimestre 2026

** JP Morgan, Jefferies, Citigroup et Guggenheim Secs sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions ** EYPT , basée à Watertown, Massachusetts , a environ 69 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 907 millions de dollars mardi

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont gagné environ 77% depuis le début de l'année

** Les 13 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 4 "achat fort"; la prévision médiane est de 29,50 $, selon les données de LSEG