ExxonMobil va prendre 40% d'un pipeline GNL aux USA
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 16:58
Le gazoduc, baptisé 'Bahia', long de 550 miles (885 km) et dont le démarrage commercial est imminent, doit disposer initialement d'une capacité de transport de 600 000 barils par jour, qui seront acheminés depuis les bassins du Midland et du Delaware, situés dans l'ouest du Texas, vers l'usine de fractionnement d'Enterprise.
Enterprise et ExxonMobil prévoient toutefois d'augmenter sa capacité pour la porter à un million de barils/jour en ajoutant des pompes supplémentaires et en construisant une extension de 92 miles reliant Bahia à l'usine de traitement de gaz naturel Cowboy d'ExxonMobil, située dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique.
Cette extension permettra également de connecter plusieurs autres installations de traitement appartenant à Enterprise, un projet qui devrait être achevé dans le courant du quatrième trimestre 2027. C'est Enterprise qui assurera l'exploitation du système combiné.
La finalisation de la prise de participation d'Exxon est attendue au début de l'année prochaine.
